به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری ریاست جمهوری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری و قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی در راستای تکمیل زنجیره های ارزش دانش‌بنیان‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت ‌های وزارت دفاع توافق‌نامه همکاری منعقد کردند.

دهقانی طی سخنانی در مراسم انعقاد این توافق‌نامه با اشاره به وجود ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری با وزارت دفاع و استفاده از زیرساخت‌های این مجموعه برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان از یک سو و تکمیل زنجره ارزش صنایع از سوی دیگر، عنوان کرد: وزارت دفاع یکی از دستگاه‌های پیشرو در زمینه دانش و فناوری به شمار می‌رود و جزو معدود وزارتخانه‌هایی است که از بدو فعالیتش، ماهیتی دانش‌بنیان دارد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور ادامه داد: وزارت دفاع با زیرساخت‌های بسیار خوبی مانند آزمایشگاه‌ها، مراکز تست و آزمون، تجهیزات پیشرفته و صنایع پیشرفته وابسته، از ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه زیست بوم دانش‌بنیان و زنجیره ارزش دانش‌بنیان برخوردار است. این همکاری در آینده گسترده‌تر خواهد شد و در یکی از محورهای اصلی این توافق‌نامه، استفاده از زیرساخت‌های وزارت دفاع برای توسعه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در دستور کار قرار گرفته است.

در توافق‌نامه‌ای که شش ماه کار کارشناسی روی آن صورت گرفته و محورهای اصلی همکاری احصاء شده، هشت حوزه مختلف از جمله اقتصاد دیجیتال، معدن و صنایع معدنی، صنعت الکترونیک نیمه هادی، نفت، گاز و پتروشیمی، امنیت ملی، شهری و شهرسازی منابع و انرژی مورد موافقت قرار گرفته و استفاده شرکت‌های دانش‌بنیان از زیرساخت‌های وزارت دفاع و تقویت شبکه شرکت‌های همکار وزارت دفاع ذیل قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع مورد توافق قرار گرفته است.

دهقانی ابراز امیدواری کرد دست کم پنج محور از این توافق‌نامه همکاری تا ابتدای سال آینده به مرحله اجرا برسد.

گفتنی است بر اساس این توافق‌نامه همکاری، ارتقای بهره وری، افزایش ظرفیت فناورانه و توسعه ای برای حل مسائل و چالش‌های تولید و خدمات در حوزه های تخصصی ذیل فعالیت وزارت دفاع در هشت موضوع اصلی اقتصاد دیجیتال، معدن و صنایع معدنی، صنعت الکترونیک نیمه هادی، نفت، گاز و پتروشیمی، امنیت ملی، شهری و شهرسازی منابع و انرژی اجرایی می‌شود.

موضوعات اولیه مورد توافق شامل بومی‌سازی زیرساخت‌های کنترل صنعتی با بهره گیری از فناوری‌های حوزه اینترنت اشیاء، ساخت تجهیزات حوزه اینترنت اشیاء و شهر هوشمند از جمله سنسورها و عملگرها، تهیه و بومی سازی سامانه و تجهیزات حوزه سلامت الکترونیک و درمان از راه دور، تهیه و بومی سازی سامانه های مرتبط با کاداستر، توسعه تولید انواع محصولات فولاد آلیاژی، توسعه حوزه ساخت نیمه هادی ها و تکمیل زنجیره سیلیکون و ژرمانیوم، بومی سازی زیرساخت‌های حوزه تک بلورها، فرآوری آنها و توسعه محصولات مبتنی بر این فناوری ها، توسعه دانش و زیرساخت‌های علمی و پژوهشی در حوزه سرامیک‌ها و مواد پیشرفته، تهیه و بومی سازی سامانه‌ها و زیرسامانه‌های اپتیکی، الکترواپتیکی، فوتونیکی، ماهواره ای و لیزری و توسعه زیرساخت‌های مرتبط با ساخت سنسورهای میکروالکترونیکی (MEMS) از محورهای این توافق‌نامه همکاری است.