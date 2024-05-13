انتظار ژیمناست المپیکی ایران از رییس جدید فدراسیون

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی الفتی پس از پایان مجمع گفت: خدا را شکر بعد از این همه مدت با این کشمکشهایی که در فدراسیون ژیمناستیک بود، انتخابات برگزار شد و آرامش به ژیمناستیک برگشت.
وی گفت: این آرامش باعث میشود همه ورزشکاران بتوانند بهترین نتیجه را کسب کنند.
ملیپوش المپیکی کشورمان تاکید کرد: انتظارم از رئیس جدید فدراسیون ژیمناستیک این است که بتوانند یک ست ورزشی استاندارد وارد ایران کنند تا ورزشکاران با وسایلی که خیلی قدیمی هستند تمرین نکنند.
این ورزشکار که سهمیه حضور در المپیک را کسب کرده است گفت: نیاز ما کار کردن با وسایل به روز است . ما به تمام مسابقات که اعزام میشویم باید دو سه روز فقط با وسایل به روز آشنا شویم. اگر وسایل به روز داشته باشیم سطح حرکات ورزشکاران بالا میرود و هم نتیجه بهتری کسب خواهیم کرد.
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