اعطای وام ۱۵۰ میلیون تومانی به سربازان مهارت دیده

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد بهرامی معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی، درباره تعداد کارکنان وظیفه‌ای که دوره‌های مهارت آموزی را طی کرده‌اند اظهار کرد: سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی از زمان ابلاغ طرح که سال ۱۴۰۰ بود، همزمان با ستاد کل نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های نیروهای مسلح موضوع مهارت آموزی کارکنان وظیفه را آغاز کرد که این طرح بسیار مفید، ارزشمند و به جا است.

معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا افزود: سیاست تعیین شده این بود که سربازان در حین خدمت، مهارتی را یاد بگیرند و این موضوع به مهارت افزایی و اشتغال سربازان کمک خوبی می‌کند.

سردار بهرامی بیان کرد: ما در حوزه آموزشیاری قرآن، در ۳ سال گذشته توانسته‌ایم نزدیک به ۷ هزار سرباز وظیفه را آموزش دهیم که این دوره‌ها در قم صورت گرفت و تمامی افرادی که در این دوره‌ها موفق به اخذ نمره شدند، مدرک رسمی از سازمان تبلیغات اسلامی دریافت کردند.

وی ادامه داد: همچنین ۳ هزار نفر هم در حوزه‌های فیلمبرداری، مجری‌گری، مداحی، گرافیک، عکاسی و … با هماهنگی سازمان فنی و حرفه‌ای و وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی آموزش داده‌ایم و این افراد نیز بعد از طی کردن دوره و دریافت نمره لازم در آزمون، موفق به کسب مدرک رسمی از سازمان‌های مطبوع شدند.

سردار بهرامی بیان کرد: در ۳ سال اخیر ۱۰ هزار سرباز در حوزه‌های فرهنگی و قرآنی آموزش داده‌ایم و تمامی افراد مدرک رسمی را از سازمان مربوطه دریافت کرده‌اند.

معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی درباره اعطای وام خود اشتغالی به کارکنان وظیفه مهارت دیده گفت: تعدادی از همین افراد مهارت دیده را نیز موفق شدیم برای دریافت وام خود اشتغالی ۱۵۰ میلیون تومان معرفی کنیم.

وی ادامه داد: افراد وام خود را دریافت کردند تا از این وام با توجه به مهارت‌های کسب شده، در اشتغال خود استفاده کنند.

سردار بهرامی بیان کرد: مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فرمودند مکان سربازی باید برای سربازان مفید باشد تا از ۲ سال خدمت در جهت رشد و ارتقا معنوی و مهارت آنها استفاده شود و ما نیز بنا داریم در سال ۱۴۰۳ این طرح را ادامه دهیم و تعداد بیشتری از سربازان علاقه مند، آموزش‌های مهارتی را دریافت کنند.

معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی بیان کرد: اگر سازمان‌های متبوع بتوانند افراد آموزش دیده را جذب کنند و ارزش گذاری بر روی مدرک‌ها بشود بسیار بهتر است، چراکه اینگونه سربازان بیشتر برای شرکت در دوره‌های مهارتی تشویق می‌شوند.

وی تاکید کرد: آموزش‌هایی که می‌دهیم مورد نیاز تمامی ادارات است و در سال ۱۴۰۳ در ۸ طیف فرهنگی نظیر عکاسی، فیلم برداری، نقاشی، گرافیک و … آموزش مهارتی خواهیم داد.

*محمدامین باقری فر