بازار خودرو در خواب زمستانی/ دیگر هیچ خودرویی زیر ۴۰۰ میلیون نیست

به گزارش خبرنگار مهر، تقریباً از تابستان تا پایان فصل پاییز حتی با وجود نوسانات بازار ارز، قیمت خودرو چندان دستخوش تغییر نشده بود و قیمت‌ها با یک ثبات نسبی پیش می‌رفتند، اما با ورود به فصل زمستان افسار قیمت‌ها کشیده شد و شاهد افزایش بیش از ۱۰۰ میلیون تومانی در برخی از خودروها نیز بودیم. کارشناسان عمده دلیل این افزایش قیمت‌ها را عدم تحقق وعده‌های سیاست‌گذار مبنی بر واردات انبوه خودرو، عرضه خودروی اقتصادی و واردات خودروهای کارکرده عنوان می‌کنند.

امروز وضعیت به گونه‌ای جلو رفته که دیگر هیچ خودرویی در بازار آزاد ایران کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان نیست. حتی وضعیت قیمت‌ها در بازار خودروهای کارکرده هم تعریفی ندارد. قیمت‌ها در آن بخش هم به دلیل اینکه تقاضا بیشتر از بخش خودروهای نو است، به شدت افزایش یافته و شرایط برای مصرف‌کنندگان واقعی سخت شده است.

نکته قابل توجه اما ساکت بودن بازار خودرو است؛ بررسی میدانی بازار خودرو حکایت از آن دارد که مصرف‌کنندگان تمایلی به خرید خودرو ندارند و اغلب به منظور مطلع شدن از قیمت‌ها در بازار حاضر می‌شوند. فروشندگان نیز همچنان بلاتکلیف هستند و به دلیل عدم واردات خودرو، نمی‌دانند باید چه رفتاری در بازار داشته باشند در واقع به نظر می‌رسد همه در حالت انتظار مانده‌اند تا ببینند سیاست‌گذار بالاخره چه تصمیمی برای صنعت و بازار خودرو به ویژه در بخش واردات خودرو اعم از کارکرده و نو می‌گیرد.

در این بین تقریباً از هفته پیش و به دلیل عقب‌نشینی نرخ ارز در بازار آزاد قیمت خودرو آرام گرفته است؛ قیمت دلار پس از ورود به کانال ۶۲ هزار تومان مجدد به زیر ۶۰ هزار تومان بازگشت و هم‌اکنون در کانال ۵۹ هزار تومان معامله می‌شود که همین امر توانسته هیجان بازارهای موازی همچون خودرو را کاهش دهد؛ به‌گونه‌ای که طی این چند روز از افزایش خبری نیست. نزولی شدن قیمت‌ها برخلاف زمان صعودی شدن، تدریجی و به صورت قطره‌چکانی است و با کندی پیش می‌رود، اما در مجموع به نظر می‌رسد تقریباً ترمز افزایش قیمت خودرو کشیده شده و خودرو از نردبان افزایش قیمت در حال پایین آمدن است و به سمت تعطیلات نوروزی پیش می‌رود.

قیمت خودروهای پرتیراژ تولید داخل به شرح زیر است.

خودرو ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ۴ اسفند ۱۴۰۲ پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۶۳۵ میلیون تومان ۶۱۵ میلیون تومان پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P ۹۸۰ میلیون تومان ۸۶۵ میلیون تومان پژو ۲۰۷ تیپ ۵ ۷۰۰ میلیون تومان ۶۵۵ میلیون تومان پژو ۲۰۷ دنده‌ای ۷۴۵ میلیون تومان ۷۲۰ میلیون تومان پژو پارس ELX-TU۵ ۸۱۵ میلیون تومان ۷۷۰ میلیون تومان پژوپارس LX ۸۱۰ میلیون تومان ۷۴۵ میلیون تومان تارا دنده‌ای V۱ ۸۰۰ میلیون تومان ۷۸۵ میلیون تومان تارا اتوماتیک یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان دناپلاس اتوماتیک توربوآپشنال یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان ۹۸۵ میلیون تومان دناپلاس دنده‌ای ساده ۷۶۰ میلیون تومان ۷۴۰ میلیون تومان راناپلاس ارتقا یافته ۶۰۰ میلیون تومان ۵۹۵ میلیون تومان ساینا S دنده‌ای بنزینی ۴۱۵ میلیون تومان ۴۰۵ میلیون تومان ساینا S اتوماتیک ۴۸۵ میلیون تومان ۴۷۵ میلیون تومان سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی ۶۷۵ میلیون تومان ۶۶۵ میلیون تومان شاهین G اتومات ۸۴۰ میلیون تومان ۸۱۵ میلیون تومان شاهین G دنده‌ای ۶۶۵ میلیون تومان ۶۸۰ میلیون تومان کوییک GX L دنده‌ای ۴۲۵ میلیون تومان ۳۵۹ میلیون تومان کوییک R پلاس اتوماتیک ۵۱۵ میلیون تومان ۴۹۲ میلیون تومان کوییک SR دنده‌ای ۴۱۵ میلیون تومان ۳۹۲ میلیون تومان

بازارِ راکد

در سال‌های قبل در ایام عید بازار خودرو نیز دچار جنب‌وجوش خوبی می‌شد و تقریباً اغلب خرید و فروش‌ها در این ایام انجام و مصرف‌کنندگان با خودروها نو وارد سال جدید می‌شدند. اما امسال خبری از معامله خودرو در بازار نیست و مصرف‌کنندگان به دلایلی همچون قدرت خرید پایین، قیمت‌های نجومی خودرو و بلاتکلیفی بازار تمایلی به خرید ندارند.

اسد کرمی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در این ارتباط می‌گوید: از مدت‌ها قبل بازار خودرو دچار رکود شده و این رکود همچنان بر بازار حکم‌فرماست. معاملات در بازار تعریف چندانی ندارد و خرید و فروش خاصی صورت نمی‌گیرد.

کرمی به وضعیت قیمت‌ها در بازار آزاد اشاره کرده و می‌افزاید: با توجه به اینکه طی هفته‌های گذشته شاهد افزایش قیمت ارز در بازار آزاد بودیم قیمت خودرو نیز به تبعیت از آن دچار افزایش قیمت شد. افزایش قیمت‌ها در بازار نیز کاملاً محسوس و مشخص بود.

وی می‌گوید: از چند روز پیش که قیمت ارز در بازار آزاد روند نزولی و تقریباً باثباتی را گرفت، قیمت خودرو را نیز از روند افزایشی کوتاه آمد و طی یکی دو روز گذشته نه تنها افزایش قیمتی رخ نداده، بلکه قیمت انواع خودرو در بازار آزاد با کاهش‌های نسبی و جزئی همراه بوده است.

قیمت خودروهای پرتیراژ مونتاژی به شرح زیر است.