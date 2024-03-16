اجرای برنامه سلامت نوروزی و رمضان در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه نشست ستاد اجرایی برنامه سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد.

حضور کادر درمان در بیمارستان‌ها در ایام نوروز

بهرام دلفان رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در این جلسه، اظهار داشت: باتوجه‌به فرارسیدن ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، لازم است برنامه‌ریزی مناسبی برای حضور پزشکان و کادر درمان در مراکز درمانی مختلف صورت گیرد تا کمبودی در این زمینه ایجاد نشود.

وی افزود: همچنین لازم است در خصوص بازرسی از مراکز ۲۴ ساعته و بیمارستان‌ها در زمینه حضور پزشک و نیروهای موردنیاز، حساسیت بیشتری وجود داشته باشد و روزانه از این مراکز بازرسی صورت گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به لزوم پاسخگویی مناسب به بیماران، تصریح کرد: پاسخگویی درست و به‌موقع نارضایتی را کاهش می‌دهد.

دلفان در بخش دیگری از سخنان خود، تأکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی لرستان در زمینه پرداختی به پزشکان و پرستان جز ۱۰ استان اول است.

وی با بیان اینکه افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها جز برنامه‌های مهم برای سال آینده است، گفت: با هم‌فکری و استفاده از تجربیات دیگران می‌توان به این هدف دست‌یافت.

پرداخت‌های پرسنلی جز اولویت‌های دانشگاه است

علی فرهادی معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز در این جلسه، اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی لرستان از سازمان‌های بیمه‌گر طلب دارد که اگر این مطالبات پرداخت شود بخش قابل‌توجهی از مشکلات موجود برطرف خواهد شد.

وی افزود: اولویت ما پرداخت‌های پرسنلی، مطالبات پزشکان و پرستاران، شرکت‌های طرف قرارداد، آشپزخانه و… است و درصورتی‌که مطالبات دانشگاه از طرف سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت شود، تلاش می‌کنیم تا چند روز آینده بخشی از مطالبات پرسنلی را پرداخت کنیم.

اجرای برنامه سلامت نوروزی و رمضان

مریم کوشکی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز در این جلسه، اظهار داشت: برنامه سلامت نوروزی و ماه مبارک رمضان و خدمات سفر از ۱۵ اسفند سال جاری آغاز شده و تا ۲۵ فروردین سال بعد ادامه خواهد داشت.

کوشکی، ادامه داد: در این راستا همکاران بهداشت محیط اقدامات لازم در زمینه بازرسی، نظارت و کنترل بهداشتی بر تهیه و توزیع مواد غذایی، و اماکن عمومی را انجام خواهند داد و ۲۴ تیم در این زمینه فعال هستند.

وی گفت: برای کشیک‌های نوروزی در حوزه بهداشت برنامه‌ریزی صورت‌گرفته و کارشناسان و پزشکان در مراکز شبانه‌روزی و تجمیعی حضور فعال داشته و در تمامی شهرستان‌ها در حوزه‌های مختلف مانند واکسیناسیون، سلامت دهان و دندان، آزمایشگاه آب و غذا و… فعالیت مستمر خواهند داشت.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تصریح کرد: همچنین در زمینه شناسایی مادران باردار پرخطر اقدامات لازم صورت‌گرفته تا خدمات‌رسانی در این ایام به بهترین شکل ممکن ارائه شود.