به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر در آستان مقدس امام‌زاده قاسم بوشهر اظهار کرد: باید نسبت به برنامه فرهنگی توجه ویژه شود چراکه اگر امور فرهنگی مدیریت نشود شرایط ما را مدیریت خواهد کرد و سبب بروز مشکلات و ناهنجاری‌های مختلف می‌شود.

وی با قدردانی از دستگاه‌های مختلف در توجه به طرح‌های فرهنگی و تقویت زیرساخت‌ها افزود: بسیاری از دستگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی و اجرایی استان بوشهر در عرصه طرح‌های فرهنگی خوب عمل کرده‌اند که جای قدردانی دارد.

صفایی بوشهری با بیان اینکه موضوع فرهنگ اسلامی به عنوان یک رسالت اصلی باید با جدیت دنبال شود خاطرنشان کرد: هیئت‌های مذهبی، مساجد، مراکز دینی، فرهنگی، حوزه‌های علمیه، روحانیت و همه آحاد مردم در عرصه فرهنگی به ویژه در ایام نوروز باید کمک کنند چراکه تقویت زیرساخت‌های فرهنگی نیاز به عزم عمومی دارد.

وی با اشاره به نقش مهم این شورا در عرصه‌های مدیریت فرهنگی و اجرا طرح‌های زیرساختی اظهار داشت: شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر از موفق‌ترین نهادها در سطح کشور معرفی شده است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با اشاره به اینکه در آستانه عید نوروز قرار داریم اضافه کرد: این استان از نقاط مهم گردشگرپذیر است و آمار مسافران نشان از جاذبه‌های گردشگری استان و یکی از مقاصد مسافرت مردم از نقاط مختلف به ویژه در ایام تعطیلات نوروز، استان بوشهر است.

لزوم توجه به مدیریت فرهنگی در نوروز

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با تأکید بر توجه به مدیریت فرهنگی در ایام تعطیلات نوروزی گفت: سفر گردشگران به استان بوشهر یک فرصت مهم در راستای توسعه استان محسوب می‌شود و ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی و رفاهی یک ضرورت است.

وی ادامه داد: اگر شرایط فرهنگی درست مدیریت نشود ضمن اینکه به یک معضل تبدیل می‌شود جامعه را مدیریت می‌کند.

امام جمعه بوشهر سواحل استان بوشهر را هدف مسافران در ایام تعطیلات نوروزی دانست و بیان کرد: آمارها نشان می‌دهد بیشتر مسافران سواحل استان بوشهر از جمله بوشهر، دیلم، گناوه، کنگان، عسلویه و سواحل تنگستان برای مسافرت انتخاب می‌کنند که لازم است زیرساخت‌های فرهنگی و رفاهی تقویت شود.

ساماندهی سواحل

صفایی‌بوشهری با تأکید بر توجه به ساماندهی سواحل خاطرنشان کرد: پیشگیری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی در ایام تعطیلات نوروز باید در دستور کار همگان به ویژه دستگاه‌های ذیربط با مشارکت گروه‌های مردمی قرار بگیرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر این استان را در عرصه فرهنگ قرآنی در کشور ممتاز دانست و تصریح کرد: در ماه مبارک رمضان که همزمان با ایام تعطیلات نوروز شده باید ظرفیت‌های فرهنگی تقویت شود تا فرهنگ دینی و انقلابی مردم استان بوشهر صدمه نبیند.