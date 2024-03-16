تجهیز ۱۱ واحد آموزشی برای اسکان گردشگران فرهنگی در آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن خالقوردی پور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران این شهرستان اظهار کرد: ۱۱ واحد آموزشی با ۸۶ باب کلاس درس جهت اسکان موقت گردشگران فرهنگی در طول تعطیلات عید نوروز پیش‌بینی شده است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان آستارا تعداد کلاس‌های درجه الف را ۲۲ باب، درجه ب را ۴۶ باب و درجه ج را ۱۸ باب عنوان کرد و افزود: کلاس‌های فوق به یخچال، اجاق گاز، پتو، پنکه، تلویزیون و دیگر امکانات رفاهی مجهز می‌باشند.



وی با بیان اینکه ۹۰ درصد از پذیرش‌ها به صورت الکترونیکی و ۱۰ درصد نیز به صورت دستی می‌باشند، افزود: امسال ۳۰ نفر در ستاد اسکان گردشگران نوروزی اعم از مدیر، سرایدار، متصدی پذیرش و عوامل ستادی واقع در بلوار خرمشهر آموزشگاه استثنایی عدالت فعالیت می‌کنند.

خالقوردی پور زمان‌بندی فعالیت ستاد اسکان گردشگران فرهنگی در طول تعطیلات نوروز را ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ لغایت ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ دانست و تصریح کرد: ۲۰ هزار عدد بروشور راهنمای گردشگری و اقامتی با هدف معرفی جاذبه‌های گردشگری شهرستان آستارا نیز در بین گردشگران فرهنگی توزیع می‌شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان آستارا با بیان اینکه پنج سوئیت و ۶ اتاق و ۲۲ تخت خانه معلم در طول تعطیلات عید نوروز آماده پذیرایی از گردشگران نوروزی می‌باشند، افزود: گردشگران فرهنگی در کنار اقامت در خانه معلم می‌توانند از رستوران این مکان اقامتی رفاهی نیز استفاده کنند.