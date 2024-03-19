«مهدی طغیانی» نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره میزان تحقق شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر مهار تورم و رشد تولید، گفت: با وجود اینکه امکانات نظام و دولت در شرایط سخت تحریمی بسیار محدود است اما در راستای تحقق شعار سال گامهای جدی برداشته شد.
وی افزود: برخی مسائل مانند مهار تورم و رشد تولید در یک سال به طور کامل محقق و تعیین تکلیف نمیشود، بلکه مسیرهای حرکت کشور است و باید همواره در این راستا حرکت کرد و اقدامات لازم را انجام داد.
طغیانی درباره میزان تحقق مهار تورم در سال ۱۴۰۲، گفت: باید این موضوع را متناسب با دادهها در نظر گرفت؛ دادههای آماری حاکی از آن است که میزان تورم، ماه به ماه رو به کاهش بوده و در شرایطی که میزان تورم در ابتدای سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۵ درصد بود اما الان به حدود ۳۸ درصد کاهش یافته که عدد قابل توجه و مهمی است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته شاید هنوز مهار تورم برای مردم خیلی ملموس نباشد اما قطعاً باید به نقطهای برسیم که مردم به طور ملموس کاهش تورم را ببینند و ما باید به تورم تکرقمی برسیم.
طغیانی تاکید کرد: رسیدن به تورم تکرقمی کاملاً شدنی است، البته این مسأله مستلزم آن است که ما به سمت اصلاح ساختارهای اقتصادی برویم و باید کسری بودجه و رشد نقدینگی و خلق پول را کنترل کنیم. ما در مجلس یازدهم مسیر اصلاح ساختار نظام بودجهای و بانکی کشور را دنبال کردیم و اگر میخواهیم نرخ تورم باز هم کاهش یابد، باید همین مسیر در مجلس دوازدهم دنبال شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه کاملاً طبیعی است که در موضوعات مختلف در مجلس اختلاف نظر و دیدگاه وجود داشته باشد، گفت: اختلاف نظرها باید در مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و در نهایت جمعبندی شده و تصمیم لازم گرفته شود.
وی اظهار کرد: اگر اختلاف نظرها در مسیر درست یعنی بحث و گفتوگو در صحن مجلس، جلسات کمیسیونها و فراکسیونها مطرح نشود و در فضای مجازی و رسانهای مطرح شود، دو قطبیهای کاذب به وجود میآید که اصلاً به صلاح نیست. در شرایطی که تاکید مردم بر حل مسائل و مشکلات کشور است، اگر اختلافها و دعواهای سیاسی به جامعه درز پیدا کند، ناامیدکننده است.
منتخب مردم اصفهان در مجلس دوازدهم گفت: هنوز مجلس دوازدهم آغاز نشده و انتخابات در برخی حوزههای انتخابیه به دور دوم کشیده شده است؛ در این شرایط نباید از الان اختلافاتی درباره جایگاهها و رویکردهای مجلس به وجود آید.
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