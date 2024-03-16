به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده عصر شنبه در نشست هماهنگی مناسب سازی محیط معلولان با تاکید بر لزوم همکاری ادارات دولتی برای مناسب سازی محیط برای استفاده معلولان اظهار داشت: بانک‌ها، ادارات و دستگاه‌های دولتی و بویژه شهرداری‌ها باید نسبت به مناسب سازی محیط برای استفاده معلولان اقدامات لازم را انجام دهند.

وی افزود: باید بررسی دقیق و جامعی انجام شود و هر بانک یا اداره یا شهرداری که کم‌کاری کرده مشخص و با ساز و کار لازم، ملزم به اجرا شوند.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: باید یک ضرب الاجل برای ادارات و نهادها در مناسب سازی محیط معلولان تعیین شود و بعد از زمان اعلام شده، هر دستگاهی که کم کاری کرده به عنوان ترک فعل به نهاد قضائی معرفی شود.

وی اضافه کرد: مجتمع‌های بزرگ تجاری، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، داروخانه‌ها و ساختمان‌های پزشکان نیز باید در مناسب سازی محیط برای استفاده معلولان اهتمام ورزند و همه باید کمک کنیم تا فضای زندگی معلولان و سالمندان، بهتر و بانشاط‌تر شود.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: خدمات بهتر و با کیفیت تری باید به معلولان و سالمندان ارائه شود و مسئولان موظف به رعایت دستورالعمل‌ها در قبال این قشر هستند.

محمدی زاده بیان کرد: در بحث اشتغال معلولان نیز دستگاه‌ها به تعهدات خود عمل کنند.