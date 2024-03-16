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۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۵۶

معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه خبر داد؛

برپایی ۱۴ سفره هفت‌سین در کرمانشاه همزمان با نوروز۱۴۰۳

برپایی ۱۴ سفره هفت‌سین در کرمانشاه همزمان با نوروز۱۴۰۳

کرمانشاه- معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری کرمانشاه از برپایی ۱۴ سفره هفت‌سین در کرمانشاه همزمان با نوروز۱۴۰۳ خبر داد.

برومند نامداری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به نوروز ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه برنامه‌های زیبا سازی خود را اجرا و در دست اقدام دارد.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته و تقارن بهار بندگی با بهار طبیعت شعار «شهر روزه‌دار» را در شهرداری کرمانشاه به عنوان محور برنامه‌ها قرار داده‌ایم.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: در راستای استقبال ویژه از گردشگران نوروزی که به شهر کرمانشاه وارد می‌شوند، ۱۴ سفره هفت سید در مناطق هشتگانه و ورودی و خروجی‌های شهر کرمانشاه تدارک دیده‌ایم.

وی ادامه داد: در راستای زیباسازی شهر کرمانشاه برنامه نورپردازی ویژه در مسیر جاذبه‌های گردشگری شهر کرمانشاه و همچنین معابر پر تردد شهر کرمانشاه در دست اقدام است.

نامداری خاطرنشان کرد: همچنین جمع آوری نخاله‌ها و زباله‌ها نیز به صورت ویژه در دستور کار است و سامانه تلفنی ۱۳۷ نیز آماده شنیدن انتقادات، پیشنهادات و گزارشات شهروندان است.

کد مطلب 6056711

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