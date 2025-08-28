تاکید بر ارتقای خدمات شهری در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته خدمات شهری شهرداری کرمانشاه صبح پنجشنبه با حضور حمید اعتصام‌فر سرپرست شهرداری کرمانشاه، سجاد یزدانی معاون خدمات شهری شهرداری و شهرداران مناطق هشتگانه در سالن جلسات معاونت خدمات شهری برگزار شد.



حمید اعتصام‌فر در این نشست با بیان اینکه فعالیت خدمات شهری باید نمود بیشتری در سطح شهر داشته باشد اظهار کرد: ایجاد انگیزه در میان نیروهای خدمات شهری از طریق تشویق‌های انگیزشی می‌تواند نقش مهمی در افزایش کیفیت خدمات ایفا کند.



وی با تأکید بر لزوم اورهال خودروهای جاروب و ماشین‌آلات مکانیزه جمع‌آوری زباله شهرداری، افزود: برنامه‌ریزی منظم برای ساعات جمع‌آوری زباله و تنظیم ساعات کار خودروهای مکانیزه در هماهنگی با مناطق هشتگانه از ضروریات خدمات شهری است.



سرپرست شهرداری کرمانشاه همچنین بر تعمیر و تعویض مخازن زباله تخریب‌شده در سطح شهر تأکید کرد و گفت: اولویت‌بندی رفت‌وروب معابر باید به ترتیب معابر درجه یک، درجه دو و معابر فرعی انجام شود تا نظم و پاکیزگی شهر به‌طور متوازن برقرار گردد.



وی تدوین یک برنامه جامع جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی و مراقبت از نقاطی که نخاله‌ها از آن جمع‌آوری شده است را ضروری دانست و افزود: جلوگیری از رها شدن مجدد نخاله‌ها در این نقاط باید با نظارت جدی دنبال شود.



اعتصام‌فر همچنین بر لزوم نظارت و ساماندهی دست‌فروشان و میوه‌فروشان سیار در سطح شهر تأکید کرد و گفت: این اقدام علاوه بر ایجاد نظم، به زیباسازی سیمای شهری کرمانشاه نیز کمک خواهد کرد.



وی با اشاره به آغاز فصل بارندگی در کرمانشاه، اصلاح و تنظیف نقاط آب‌گیر، انهار و کانال‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی را از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه دانست و خواستار تسریع در اجرای این عملیات شد.



سرپرست شهرداری کرمانشاه در پایان تأکید کرد: همه این اقدامات باید در قالب یک برنامه منسجم و با همکاری و هماهنگی کامل معاونت خدمات شهری و شهرداران مناطق هشتگانه به اجرا درآید تا رضایت شهروندان به شکل واقعی حاصل شود.