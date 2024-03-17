۴۸۰۰ ایثارگر نظام سلامت در مازندران وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدحسن سلامی شنبه شب در حاشیه نشست با علوم پزشکی استان با اشاره به نقش دانشگاه علوم پزشکی در دفاع مقدس اظهار داشت: نقش برجسته دانشگاه علوم پزشکی و بهداری در دوران دفاع مقدس باید مستندسازی شود.



وی افزود: شمار ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی مازندران را چهار هزار و ۸۷۲ نفر اعلام کرد و افزود: خاطرات افراد شاخص در پشتیبانی و اعزام‌ها باید جمع آوری و مستندسازی شود.



این مسؤول با بیان اینکه آموزه‌های دفاع مقدس آینده انقلاب را بیمه می‌کند، گفت: فرهنگنامه شهدای دانشگاه علوم پزشکی باید تدوین و به عنوان سند افتخار دانشگاه به یادگار بماند.



سرهنگ پاسدار سلامی با اشاره به اهمیت آموزش دو واحد درس معارف دفاع مقدس برای کارکنان دانشگاه، اضافه کرد: باید هدفگذاری ۸۰ درصدی در این خصوص باید داشته باشیم و درس دو واحد دفاع مقدس را در دانشگاه‌های مازندران ارائه کنیم.



مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران با تاکید بر اینکه دفاع مقدس به عنوان یک اقدام ارزشمند در دانشگاه‌ها محسوب می‌شود که بخشی از رشادت‌ها و حماسه‌های رزمندگان اسلام را به نسل جوان منتقل می‌کند، اذعان کرد: نماد نقش علوم پزشکی پزشکی و دستگاه نظام سلامت در دفاع مقدس در مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس مازندران جانمایی شده است و نسبت به به روز رسانی، بازسازی و آماده نگه داشتن نماد دانشگاه در در این مرکز نیازمند همکاری این دانشگاه هستیم.



وی بر ضرورت تشکیل کارگروه بهداشت و سلامت در ستاد بزرگداشت دفاع مقدس و مقاومت در سال آینده خبر داد و تدوین مقالات مرتبط با مداخل دانشگاه علوم پزشکی در دانشنامه استانی دفاع مقدس و تجلیل از پیشکسوتان جهاد مقاومت دانشگاه علوم پزشکی و دستگاه نظام سلامت را از برنامه‌های مهم سال ۱۴۰۳ برشمرد.



سرهنگ پاسدار سلامی با اشاره به برگزاری همایش سفیران مقاومت با حضور دانشجویان خارجی مقیم استان مازندران در سالروز شهادت شهید سلیمانی خاطرنشان کرد: نقش دانشگاه علوم پزشکی در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.



وی با تأکید بر بارگذاری برنامه‌های دفاع مقدس دانشگاه علوم پزشکی در سامانه جامع دفاع مقدس کشور اذعان کرد: حضور فعال دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در جشنواره‌های دفاع مقدس باید تقویت شود.