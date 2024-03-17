۲۷ اسفند ۱۴۰۲، ۸:۵۰

هتک حرمت یک مسجد در «طولکرم» توسط نظامیان صهیونیست

رسانه‌های فلسطینی از تجاوز جدید نظامیان صهیونیست در کرانه باختری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، رسانه‌ها گزارش دادند که نظامیان صهیونیست در جریان حمله به منطقه عنبتا واقع در شرق طولکرم به سمت یک مسجد تیراندازی کردند.

خبرگزاری رسمی فلسطین روز گذشته نیز اعلام کرد که امام جماعت مسجدی در شهرک قدیمی الخلیل که در گورستان این شهر حضور داشته بر اثر تیراندازی نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی به شهادت رسید.

همچنین خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که در جریان حمله نظامیان صهیونیست به نابلس درگیری‌های شدیدی در این منطقه به وقوع پیوسته و صدای انفجارهای پی در پی به گوش رسیده است.

این عناصر متجاوز به روستای المدور در جنوب قلقیلیه و منطقه بیت امر در شمال الخلیل و روستای العرقه در غرب شهر جنین نیز حمله کردند.

وزارت بهداشت فلسطین از افزایش شمار شهدای کرانه باختری از آغاز عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون خبر داد.

این وزارت خانه تاکید کرد که شمار شهدای کرانه باختری از آغاز جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون به ۴۳۵ نفر رسیده است.

