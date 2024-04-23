شمار شهدای کرانه باختری از هفتم اکتبر به ۴۷۸ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت فلسطین امروز سه شنبه آماری جدید از شمار شهدای کرانه باختری از هفتم اکتبر تاکنون منتشر کرد.

براین اساس، از روز هفتم اکتبر ۲۰۲۳ همزمان با آغاز عملیات طوفان الاقصی از سوی مقاومت فلسطین و جنگ علیه غزه، ۴۷۸ فلسطینی در کرانه باختری به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسیده اند.

براین اساس، در بین این شهدا ۱۲۲ نفر کودک، چهار زن و ۱۶ اسیر حضور داشته اند که همگی پس از تشدید تجاوزات نظامیان صهیونیست علیه کرانه باختری پس از عملیات طوفان الاقصی به شهادت رسیده اند.