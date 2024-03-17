به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین نجف لکزایی رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با تبریک حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی بهره مندی از فیوضات این ضیافت الله، تصریح کرد: بحثی که برای ماه مبارک رمضان انتخاب کردیم نامه ۳۱ نهج البلاغه است که از نظر کمیت، دومین نامه در میان ۷۹ نامه و بزرگترین نامه نهج البلاغه میباشد.
وی افزود: در ماه مبارک رمضان سال گذشته توفیق داشتیم تا نامه ۵۳ را مورد بحث و بررسی قرار دهیم و در نامه ۵۳ نهجالبلاغه رویکرد حکمرانی سیاسی پر رنگ تر بود و در نامه ۳۱ رویکرد حکمرانی اخلاقی و تربیتی غلبه دارد.
لازم به ذکر است این برنامه در هر روز از ماه مبارک رمضان (بجز روزهای تعطیل رسمی) ساعت ۱۲:۴۵ تا ۱۴ برگزار میشود که علاقه مندان میتوانند به صورت برخط از طریق لینک dte.bz/hokmconf و همچنین از آرشیو ضبط شده در رادیو پژوهش به آدرس www.radio.isca.ac.ir استفاده کنند.
