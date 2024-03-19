به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران سال ۱۴۰۲ را با سرمربیگری «ریکاردو ساپینتو» آغاز کرد و هواداران این تیم امیدوار بودند تا در رقابت با سپاهان و پرسپولیس تیم خود را به عنوان قهرمان در لیگ بیست و دوم ببینند.

نخستین بازی استقلال در برابر ذوب آهن و در تاریخ ۱۱ فرودین برگزار شد که آبی‌ها موفق شدند میهمان خود را با دو گل شکست دهند. پیروزی‌های متوالی استقلال ادامه داشت و شاگردان ساپینتو به ترتیب موفق به شکست آلومینیوم اراک و هوادار شدند تا با کسب ۳ پیروزی متوالی خود را آماده دیدار با پرسپولیس کنند.

نخستین شکست سال برابر رقیب همیشگی

استقلال روز یکشنبه سوم اردیبهشت ۱۴۰۲ در دیداری حساس برابر پرسپولیس قرار گرفت اما شاگردان ساپینتو بازی را با نتیجه یک بر صفر به حریف خود واگذار کردند تا علاوه بر ثبت نخستین شکست خود در سال ۱۴۰۲ کورس برای رسیدن به مقام قهرمانی را از دست دهند. در این دیدار عیسی آل کثیر توانست دروازه استقلال را باز کند و استقلالی‌ها با اینکه چند موقعیت خوب برای گلزنی داشتند اما نتوانستند از هیچ دام آنها استفاده کنند.

پیروزی برابر پارس جنوبی جم در جام حذفی باعث شد تا استقلال در اولین بازی خود پس از دربی به پیروزی دست یابد اما شاگردان ساپینتو در بازی بعدی خود در لیگ برتر که برابر صنعت نفت آبادان بود با نتیجه تساوی یک بر یک متوقف شدند تا دو امتیاز حساس دیگر را هم از دست دهند.

پر گل ترین پیروزی سال ۱۴۰۲ در لیگ برتر

استقلالی‌ها که از دو تیم سپاهان و پرسپولیس فاصله گرفته بودند و امید خیلی کمی به قهرمانی در لیگ برتر داشتند، برابر مس رفسنجان دو بر یک به پیروزی رسیدند و در پُرگل ترین دیدار سال ۱۴۰۲ و در حالی که هواداران این تیم استقبال کمی از بازی تیم خود در ورزشگاه آزادی کرده بودند، استقلال توانست نتیجه دور از انتظار ۷ بر یک را خلق کند تا سنگین‌ترین شکست را به تراکتور تحت هدایت «پاکو خمز» وارد کند.

دومین شکست برابر پرسپولیس این بار در فینال جام حذفی

استقلالی‌ها که تنها امید خود برای کسب عنوان قهرمانی را در رقابت‌های جام حذفی می‌دیدند؛ با شکست ۴ بر صفر نساجی در نیمه نهایی، گام به دیدار پایانی و مصاف مجدد با پرسپولیس گذاشتند. حاشیه‌های این بازی مانند اکثر دیدارهای دو تیم از مسائل فنی آن بیشتر بود و ریکاردو ساپینتو با اینکه تیمش توانست در لحظات پایانی گل تساوی را توسط محمدحسین مرادمند وارد دروازه پرسپولیس کند اما از سوی داور بازی اخراج شد و در ادامه با هواداران پرسپولیس دچار درگیری شد تا با دخالت عوامل انتظامی ختم به خیر شود. در پایان این بازی با نتیجه دو بر یک به سود پرسپولیس خاتمه یافت تا علاوه بر دومین باخت متوالی استقلال برابر این تیم، سرخ‌ها به مقام قهرمانی در جام حذفی برسند.

جدایی ساپینتو از استقلال

پس از عدم موفقیت در رقابت‌های لیگ برتر و قرارگیری در رده سوم پس از تیم‌های پرسپولیس و سپاهان و همچنین عدم توانایی در کسب عنوان قهرمانی جام حذفی، «ریکاردو ساپینتو» در حالی که بابت اتفاقات دربی فینال جام حذفی از سوی کمیته انضباطی با محرومیتی ۴ ماهه از همراهی تیمش مواجه شده بود از هدایت استقلال کناره گیری کرد تا مدیران این باشگاه برای فصل جدید مذاکرات خود را با گزینه‌های مختلف از سر بگیرند.

انتخاب نکونام به عنوان سرمربی جدید استقلال

حجت کریمی مدیرعامل وقت باشگاه استقلال پس از جدایی ساپینتو و پس از کش و قوس‌های فراوان در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ جواد نکونام سرمربی مستعفی فولاد خوزستان را به عنوان سرمربی جدید آبی‌ها معرفی کرد و با او قرارداد دو ساله به امضا رساند تا فصل جدیدی در کارنامه مربیگری کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران به وجود آید.

حواشی اولین تمرین استقلال با نکونام

حجت کریمی که با انتخاب نکونام توانسته بود اندکی از انتقادات به سمت خودش را کاهش دهد در اولین جلسه تمرینی استقلال زیر نظر نکونام حضور یافت اما این تمرین با حاشیه‌های زیادی همراه شد. حضور افراد به اصطلاح اراذل و اوباش در تمرین آبی‌ها و نصب بنرهایی در محوطه زمین تمرین که نشان از حمایت از کریمی داشت باعث تا انتقادها از مدیر استقلال بیشتر شود. علاوه بر این تعدادی از هواداران با شعارهایی خواستار برکنار کریمی بودند که افراد به اصطلاح لیدر باشگاه استقلال برخورد فیزیکی با این هواداران داشتند.

استعفای کریمی و معرفی خطیر به عنوان سرپرست باشگاه استقلال

پس از اینکه حجت کریمی نتوانست در نقل و انتقالات تابستانی، علیرضا بیرانوند دروازه بان پرسپولیس را راهی استقلال کند، از سمت خود کنار رفت و سه روز بعد یعنی در تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۲ به عنوان سرپرست باشگاه انتخاب و در ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه انتخاب شد.

صدرنشینی در نیم فصل با چاشنی اختلافات داخلی

استقلال فصل بیست و سوم را با هدایت نکونام آغاز کرد و دو بازی ابتدایی خود برابر صنعت نفت و ملوان را با پیروزی گذاشت اما در سومین دیدار استقلال برابر سپاهان در ورزشگاه نقش جهان قرار گرفت و با نتیجه یک بر صفر مغلوب میزبان خود شد تا رؤیای قهرمانی مجدد بدون شکست برای هواداران استقلال از بین رود.

استقلال در نیم فصل اول نتایج خوبی را کسب کرد و بهترین پیروزی این تیم برابر نساجی رقم خورد که آبی‌ها توانستند با نتیجه ۴ بر صفر حریف خود را شکست دهند. بازیکنان استقلال در نیم فصل بالاتر از سپاهان و پرسپولیس توانستند در صدر جدول قرار گیرند و نیم فصل را با قهرمانی به اتمام برسانند.

استقلال با اینکه از لحاظ فنی توانسته تا به اینجای مسابقات لیگ برتر عملکرد خوبی را از خود نشان دهد اما جواد نکونام و علی خطیر به عنوان سرمربی و مدیرعامل این باشگاه در مصاحبه‌های خود در طول فصل کنایه‌های زیادی به هم می‌زنند و با اینکه پیشکسوتان این تیم هم پا در میانی کردند تا این دو نفر با هم آشتی کنند اما هنوز رابطه حسنه بین آنها شکل نگرفته و تحت هر شرایطی به دنبال متشنج کردن فضای تیم خود هستند.

تساوی در دو دربی رفت و برگشت

استقلال در هر دو دربی رفت و برگشت این فصل، را با نتیجه تساوی یک بر یک و بدون گل به پایان رساند تا روند پیروز نشدن این تیم برابر پرسپولیس در زمان جواد نکونام هم ادامه داشته باشد و همچنان آخرین برد آبی‌ها به سال ۱۳۹۶ و تحت هدایت «وینفرد شفر» برگردد.

حذف زودهنگام از جام حذفی

تیم استقلال بر خلاف نتایج خوبی که در لیگ برتر کسب کرد اما در جام حذفی نتوانست نمایش خوبی را از خود نشان دهد و در اولین بازی خود در این جام برابر مس رفسنجان قرار گرفت و با نتیجه دو بر صفر تن به شکست داد تا خداحافظی زودهنگامی با مسابقات داشته باشد.

پایان سال با صدرنشینی

تیم استقلال در آخرین بازی خود در سال ۱۴۰۲، در چهارچوب هفته بیست و یکم رقابت‌های لیگ برتر برابر هوادار قرار گرفت و این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود آبی ها به پایان رسید تا شاگردان نکونام با ۴۶ امتیاز و ۳ امتیاز بیشتر نسبت به پرسپولیس سال ۱۴۰۲ را با صدرنشینی به اتمام برسانند.