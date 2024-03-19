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کد مطلب 6058693
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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۲۷

حضور ستاره سابق فوتبال اروپا در تمرین تیم ملی فوتبال ایران

حضور ستاره سابق فوتبال اروپا در تمرین تیم ملی فوتبال ایران

حضور ادگارد داویدز ستاره سابق فوتبال اروپا و هلند در تمرین تیم ملی را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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