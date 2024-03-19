دریافت 24 MB کد مطلب 6058693 https://mehrnews.com/x34wqP ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۲۷ کد مطلب 6058693 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۲۷ حضور ستاره سابق فوتبال اروپا در تمرین تیم ملی فوتبال ایران حضور ادگارد داویدز ستاره سابق فوتبال اروپا و هلند در تمرین تیم ملی را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط نیمکتهای لرزان تیمهای لیگ برتری/ برکناری ۷ سرمربی ناکام قعرنشین صدرنشینی و دو شکست برابر رقیب سنتی/ تلخترین اتفاق سال برای نکونام آغاز تمرینات تاکتیکی تیم ملی یک روز پس از حضور ستاره فوتبال هلند خطر بازیکن «جدید» تیم ملی جدی است/ اشتباهات جام ملتها را بپذیریم اعلام برنامه تمرینی تیم ملی ایران برای بازی با ترکمنستان برچسبها تیم ملی فوتبال ایران تیم ملی فوتبال هلند کمپ تیم های ملی فوتبال
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