کلید نهایی آزمون های علوم پایه و پیش کارورزی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کلیدنهایی آزمون های علوم پایه پزشکی و علوم پایه دندانپزشکی و پیش کارورزی پزشکی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در جداول زیر منتشر شده است.

کلید نهایی آزمون پیش کارورزی اسفند ۱۴۰۲ نوع دفترچه رشته شماره سوال نتیجه بررسی بدون سوال دروس شناور داخلی ۱۴ گزینه د صحیح است. ۲۱ حذف ۳۲ گزینه ب و ج صحیح است. ۳۹ حذف کودکان ۸۸ گزینه الف و ج صحیح است. رادیولوژی ۱۳۲ گزینه ب و ج صحیح است. روانپزشکی ۱۴۸ گزینه الف و د صحیح است. گوش حلق بینی ۱۸۴ گزینه الف و ب صحیح است. با سوال دروس شناور داخلی ۱۳ گزینه د صحیح است. ۱۹ حذف ۲۸ گزینه ب و ج صحیح است. ۳۴ حذف کودکان ۷۵ گزینه الف و ج صحیح است. رادیولوژی ۱۱۰ گزینه ب و ج صحیح است. روانپزشکی ۱۱۷ گزینه الف و د صحیح است. گوش حلق بینی ۱۵۰ گزینه الف و ب صحیح است. کلید نهایی آزمون جامع علوم پایه پزشکی اسفند ۱۴۰۲ شماره سوال نوع دفترچه نتیجه بررسی ۲۲ فارسی / انگلیسی گزینه های الف و د صحیح هستند ۱۰۳ فارسی / انگلیسی حذف ۱۰۴ فارسی / انگلیسی گزینه های الف و ب صحیح هستند ۱۱۰ فارسی / انگلیسی گزینه ب صحیح است. ۱۶۰ انگلیسی حذف ۱۸۶ فارسی / انگلیسی گزینه های ب و د صحیح هستند کلید نهایی آزمون جامع علوم پایه دندانپزشکی اسفند ۱۴۰۲ شماره سوال نوع دفترچه نتیجه بررسی ۱۰۵ فارسی / انگلیسی حذف ۱۴۶ فارسی / انگلیسی گزینه های الف و د صحیح هستند ۱۷۸ فارسی / انگلیسی گزینه های ب و ج صحیح هستند ۱۸۱ فارسی گزینه ب صحیح است. ۱۸۲ فارسی گزینه ج صحیح است. ۱۸۳ فارسی گزینه د صحیح است.

آزمون‌های علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و آزمون پیش کارورزی پزشکی سال ۱۴۰۲ به صورت همزمان در دانشگاه‌های علوم پزشکی و واحدهای مرتبط دانشگاه آزاد اسلامی پنجشنبه ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار شده است.

در مجموع ۱۰ هزار و ۳۳۳ دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی در آزمون‌های علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و آزمون پیش کارورزی پزشکی سال ۱۴۰۲ شرکت کردند.

آزمون‌های جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی در پایان دوره علوم پایه دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی و آزمون پیش کارورزی پزشکی در پیش از ورود به دوره کارورزی رشته پزشکی اجرا می‌شود. آزمون‌های این دوره به شکل کاغذی برگزار شدند.

دکتر محمدمهدی نوروزشمسی رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی پیش از این در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفته بود نتایج آزمون های علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و آزمون پیش کارورزی پزشکی در اوایل هفته در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام می شود.