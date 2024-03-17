سایه حمله روسیه بر سر ناتو/ درخواست لتونی از لندن برای سربازگیری!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، کریسیانیس کارینس، وزیر خارجه لتونی با اشاره به آنچه تهدید احتمالی روسیه خوانده است، از انگلیس و سایر متحدانش در ناتو خواست تا نسبت به جذب سرباز اقدام کنند.

لتونی در واکنش به جنگ اوکراین روسیه، قانون خدمت سربازی اجباری را دوباره به اجرا درآورد. براساس قانون جدید، تمام شهروندان مرد ۱۸ تا ۲۷ ساله از جمله افرادی که خارج از این کشور به سر می‌برند، باید یک سال خدمت سربازی انجام دهند.

کارینس در واکنش به این پرسش که آیا انگلیس و سایر کشورها باید از لتونی پیروی کنند، گفت: اکیداً این کار را توصیه می‌کنیم. ما در حال توسعه و تشریح سازوکاری هستیم که آن را دفاع همه‌جانبه با مشارکت تمام بخش‌های جامعه می‌خوانیم.

وی همچنین لندن را به افزایش هزینه دفاعی به اندازه ۳درصد تولید ناخالص داخلی ترغیب و این اقدام را «اجتناب‌ناپذیر» توصیف کرد. وی افزود: کشورهای ناتو باید الگوی «دفاع همه‌جانبه» را مدنظر قرار دهند؛ الگویی که در آن می‌توان شمار زیادی از شهروند-سرباز را بدون اطلاع قبلی فراخواند.

دیپلمات ارشد لتونی تصریح کرد: لتونی در این سازوکار از عناصر سیستم سربازگیری فنلاند بهره برده است که می‌تواند برای بسیاری از کشورها الگویی بسیار خوب باشد. لتونی از ارتش منظم و دائمی کوچکی برخوردار است اما در عین حال برای دوران جنگ، قوای ذخیره بسیار بزرگ و بسیار زبده‌ای در اختیار دارد و به راحتی قادر است تا سقف ۲۵۰ هزار نیروی آموزش‌دیده را به ارتش فرابخواند.

پاتریک سندرز، فرمانده کل نیروهای مسلح انگلیس در ماه ژانویه خواستار آموزش و تجهیز شهروندان برای حضور احتمالی در ارتش در صورت رویارویی مستقیم با روسیه شد. با این حال، ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس تاکید کرده است که هیچ برنامه‌ای برای سربازگیری وجود ندارد.