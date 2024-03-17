هشدار سازمان اطلاعات انگلیس، سفر شاپس به بندر «اودسا» را لغو کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای‌نیوز، گرانت شاپس، وزیر دفاع انگلیس پس از هشدار سازمان اطلاعات این کشور درباره تهدید حمله موشکی موثق از جانب روسیه، مجبور شد تا سفر خود به شهر بندری «اودسا» را لغو کند.

به نوشته اسکای، مقامات اطلاعاتی انگلیس به شاپس گفته‌اند که روسیه از برنامه سفر وی به اودسا مطلع شده‌اند؛ جایی که به‌تازگی کاروان همراه ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین و نخست وزیر یونان از یک حمله هوایی جان سالم به‌در بردند.

ساندی تایمز که با دسترسی به هیات همراه شاپس، برای نخستین بار لغو برنامه وزیر دفاع انگلیس را گزارش کرد، نوشته است که این هشدار، سطح تهدید امنیتی علیه شاپس از قابل توجه به «بحرانی» تغییر یافت.

شاپس به همراه تونی راداکین، فرمانده نیروهای مسلح و همچنین هیاتی کوچک از مقامات انگلیسی با قطار شبانه از لهستان راهی اوکراین شده و هفتم مارس به کی‌یف رسیدند. اما برنامه سفر به اودسا اندکی بعد به دلیل تغییر سطح هشدار اطلاعات انگلیس درباره امنیت شاپس لغو شد.

شاپس که به جای سفر به اودسا، از لهستان به انگلیس بازگشت، به ساندی تایمز گفت: ولادیمیر پوتین(رییس جمهور روسیه)، نشان داده که بی‌پروا، بی‌رحم و بی‌تفاوت است! موضوع این است که او تا این اندازه به ترور دو رهبر غربی اساسا تا این حد نزدیک شده است. صرف نظر از اینکه عمدی یا سهوی باشد، باید این سوال را پرسید که او واقعا چه کار می‌کند؟ و چرا غرب به او اجازه چنین کارهایی می‌دهد؟

براساس گزارش رسانه‌ها و به گفته مقامات اوکراینی، در جریان حمله هوایی مسکو به نزدیکی محل ملاقات زلنسکی و نخست وزیر یونان در ششم مارس یعنی یک روز قبل از حضور شاپس در کی‌یف، پنج نفر کشته شدند.