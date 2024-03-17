۲۷۰ میلیارد ریال اعتبار برای تجهیزات بیمارستانی کردستان جذب شد

بهرام کندایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان عملکرد مدیریت سازمان‌های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون هماهنگی و پیگیری‌های لازم برای جذب بیش از ۲۷۰ میلیارد ریال جهت منابع مالی و تجهیزات بیمارستانی به عمل آمده است.

وی افزود: در مدت یاد شده پیگیری و نظارت بر ۱۰ مورد پروژه خیر ساز در حال اجرا در سطح استان انجام شده است.

مدیر سازمان‌های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی کردستان خاطر نشان کرد: این موارد شامل همراه سرای بیمارستان فجر مریوان، همراه سرای بیمارستان سینای کامیاران، بخش ICU بیمارستان امام حسین(ع) بیجار، بخش دیالیز بیمارستان شهید چمران سروآباد، بخش دیالیز بیمارستان امام خمینی (ره) دیواندره، پایگاه فوریت پزشکی شهرستان دیواندره، پد بالگرد هوایی و آشیانه فوریت پزشکی شهرستان دهگلان، مرکز خدمات جامع سلامت دزج قروه و کلینیک فوق تخصصی بوعلی مریوان است.

کندایی همچنین از انجام هماهنگی‌های لازم برای برای افتتاح ۳ پروژه خیر ساز دیالیز بیمارستان توحید، اتاق عمل بیمارستان شهید بهشتی قروه و پایگاه فوریت پزشکی دیواندره به ارزش ۱۶۰ میلیارد ریال خبر داد.

وی عنوان کرد: برگزاری وبینار کارگروه تخصصی تحقیق و توسعه وزارت متبوع با دبیری دانشگاه علوم پزشکی کردستان، برگزاری ۲۰ مورد کارگاه آموزشی برای توانمندسازی مدیران و اعضای سازمان‌های مردم نهاد و خیرین سلامت، برگزاری ۲۳ مورد جلسات برون سازمانی با ادارات، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در راستای افزایش مشارکت‌های اجتماعی و مسئولیت پذیری اجتماعی در حوزه سلامت از جمله اقدامات انجام شده در استان است.

مدیر سازمان‌های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی کردستان اضافه کرد: برگزاری ۱۰ مورد اردوی جهادی در مناطق کم برخوردار استان، پایش و ارزیابی بیش از ۷۰ مورد از سمن‌های فعال در حوزه سلامت استان، انجام بیش از ۱۵ مورد پشتیبانی از سمن‌های فعال در حوزه سلامت (برگزاری کارگاه آموزشی، تسهیل گری در انجام خدمات دندانپزشکی کودکان مبتلا به اتیسم و اهدای چرخ خیاطی....)، اجرای بیش از ۳۸ برنامه متنوع و گوناگون در هفته سلامت سال ۱۴۰۲( برنامه شور و نشاط اجتماعی، کارگاه آموزشی اردوی جهادی، جشنواره غذایی، جشنواره طراحی و نقاشی، همایش خیرین و کارناوال عروسکی....)، انجام بیش از ۳۸ مورد پایش و ارزیابی مؤسسات حمایت از بیماران و بیمارستان استان و انجام ۶ مورد پایش و ارزیابی درمانگاه‌های خیریه استان از جمله عملکردهای این مدیریت در سال جاری است.

