دربی خوزستان برنده نداشت/ ویسی در گام اول متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و فولاد خوزستان در هفته بیست و یکم لیگ برتر، امروز یک شنبه از ساعت ۱۹ در ورزشگاه غدیر اهواز و با قضاوت بیژن حیدری به مصاف هم رفتند که نیمه اول این دیدار با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب استقلال خوزستان

حسن پورحمیدی، علی هلیچی، محمد مطلق‌زاده، حسین شوشتری (۵+۹۰- حسین احمدی)، بهروز بارانی، رستم محمد، امیرمحمد محکم‌کار (کارت زرد)، پیمان رنجبری، دوستونیک تورسانو، روبرتو فیگواریدو، عثمان اندونگ

ترکیب فولاد خوزستان

کریستوفر کنت، علی حسنی (۸۶- علی کلاه کج)، موسی کولیبالی، مجتبی نجاریان، وحید حیدریه، حمید بوحمدان، سینا مریدی، احسان پهلوان، ساسان انصاری، محمد عسگری (۷۲- ابراهیم حصار) و شیمبا

نیمه اول

هیچکدام از تیم‌های استقلال خوزستان با هدایت سیروس پورموسوی و فولاد با هدایت سرمربی جدید خود یعنی عبدالله ویسی شرایط خوبی در جدول رده بندی ندارند و تا پیش از آغاز رقابت‌های این هفته، در رده چهاردهم و سیزدهم جدول رده بندی قرار دارند و امیدوارند بتوانند با برتری در این دیدار حساس، به روزهای خوب خود برگردند.

در نیمه اول هر دو تیم احتیاط را در دستور کار خود قرار دادند و نتوانستند گلی به ثمر برسانند تا با تساوی بدون گل به رختکن بروند و در نیمه دوم برای کسب نتیجه مطلوب تلاش کنند.

نیمه دوم

در نیمه دوم این دیدار هم تغییری در نتیجه بازی ایجاد نشد تا این بازی در نهایت با تساوی بدون گل به پایان برسد.

به این ترتیب استقلال خوزستان با ۱۶ امتیاز در رده چهاردهم ایستاد و فولاد هم با ۲۰ امتیاز در جایگاه دوازدهم قرار گرفت.