تاکید بر اجرای برنامه هایی برای تحقق زیارت با معرفت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی ظهر سه شنبه در دیدار فرمانده تیپ ۸۳ امام صادق علیه‌السلام گفت: هدف اصلی از تشکیل تیپ ۸۳ امام صادق علیه السلام آن بوده نه طلاب و روحانیون در میدان دفاع از انقلاب اسلامی و نظام حضور و مشارکت فعالی داشته باشند.

امام جمعه قم بیان کرد: باید حال و هوای دفاع مقدس در این نهاد حفظ شود و با ایمان و عزم استوار این انقلاب و نهضت پابرجا خواهد بود.

آیت الله سعیدی افزود دهه کرامت فرصت خوبی برای معرفی نقش مؤثر ائمه اطهار علیهم السلام و امامزادگان در راستای معرفت و بصیرت افزایی مردم است.

وی با تاکید بر اجرای برنامه‌هایی در جهت تحقق زیارت با معرفت گفت: ثمره دهه کرامت باید التزام عملی نسبت به فرامین ائمه اطهار علیهم السلام باشد.

وی تاکید کرد: کلام و بیان انسان باید بر اساس بینش و باور باشد و در عرصه عمل نیز این باور محقق شود.

تولیت حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها با بیان اینکه در قرآن کریم خداوند کسانی را که به گفته‌های خود عمل نمی‌کنند سرزنش کرده افزود: از سویی دیگر خداوند از افرادی که پای حرف خود مستحکم و استوار هستند تجلیل کرده است.