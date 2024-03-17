تعهدات راه و شهرسازی برای مسکن مهر دماوند عملی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهرخانی بعد از ظهر یکشنبه در نهمین جلسه شورای مسکن و بازآفرینی شهری دماوند اظهار کرد: مردم و شهروندان مطالبات خود را از فرمانداری میخواهند و ما نیز به قولهای مدیران کل مسکن و شهرسازی استان تهران حساب باز میکنیم و به واصله آن به مردم وعده تحقق میدهیم که برخی مواقع قولهای عملی نمیشود و وعدهها بر زمین میماند که این مهم در دولت سیزدهم برای مدیران به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی افزود: هنوز تعهدهایی که برای مسکن مهر داده شده، عملی نشده است.
فرماندار با تاکید بر اینکه باید تلاش شود تا در سال آینده در مسکنهای مهرف تمام معضلات و مشکلات ۱۵ ساله مردم این منطقه رفع شود گفت: با رفع موارد شهروندان شاهد خدمات رسانی مطلوب خواهند بود.
طاهرخانی بیان کرد: دو سال است که به دماوند قول زمین داده اند تا شهرداری زمین را بفروشد و هزینه آن را برای اجرای آسفالت تأمین کند که هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
