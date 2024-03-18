‌خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-‌علیرضا صفاری‌فر: «آران و بیدگل» از شهرهای شمالی استان اصفهان است و از شمال به کویر مرکزی ایران و دریاچه نمک راه می‌یابد، این شهر دارای دیدنی‌ها و جاذبه‌های متعدد تاریخی است و بسیاری از گردشگران را به تماشای این جاذبه‌ها دعوت می‌کنند.

آران و بیدگل در فاصله ۱۳ کیلومتری کاشان قرار گرفته است، جاذبه‌های گردشگری و تاریخی بسیاری از جمله کویر مرنجاب، جزیره سرگردان، امامزاده محمد هلال بن علی (ع)، مسجد نقشینه، دریاچه نمک، امام زاده علی اکبر (ع)، امام زاده حسین (ع)، قدمگاه، بقعه بی بی زینب و نظایر آن در این شهر قرار دارد.

امامزاده هلال (ع)

شاید یکی از دلایل سفر افراد به آران و بیدگل، زیارت آستان مقدس امامزاده محمد هلال بن علی (ع) باشد و این شهر به خاطر وجود همین امامزاده معروف نیز شده، کاشی‌کاری‌ها و رنگ فیروزه‌ای این مکان زبان‌زد است. گنبد بزرگ و گلدسته‌هایی که هنرمندانه با کاشی تزئین شده‌اند، باعث زیبایی این امامزاده شده‌اند. قدمت بنای بقعه به زمان صفوی می‌رسد و آینه‌کاری انجام شده در سقف حرم به دستور کریم‌خان زند بوده است.

کویر مرنجاب

کویر مرنجاب یکی دیگر از جاهای دیدنی آران و بیدگل است که در ۵۳ کیلومتری آن قرار گرفته، هرکسی به این شهرستان سفر می‌کند حداقل یک‌بار به این کویر نیز سری می‌زند چرا که شاید برای برخی از گردشگران، جاذبه‌های این منطقه، انگیزه‌ای برای سفر به این شهرستان شده است.

این کویر از شمال به دریاچه نمک آران و بیدگل، از جنوب با شهرستان آران و بیدگل، از شرق به کویر بند ریگ و از غرب به کویر مسیله و دریاچه نمک حوض سلطان محدود می‌شود.

از جاذبه‌های این کویر می‌توان به رصد ستارگان در شب، تماشای طلوع و غروب آفتاب در بیکران آسمان، شب نشینی در کنار آتش و پیاده‌روی روی رمل و شن‌ها اشاره کرد، احساس گرمی آفتاب که هنوز بر شن‌ها مانده روی پوست پاها هنگام راه رفتن می‌تواند یکی از بهترین تجربه‌ها باشد.

کاروانسرای مرنجاب

نام‌گذاری این کاروانسرا به مرنجاب، به علت قرار داشتن در کویر مرنجاب است. و امروزه گردشگران کویر مرنجاب در این کاروانسرا ساکن می‌شوند باروهای دژ در بالای کاروانسرا به شکل سنگرهای دیدبانی بودند و گفته‌شده که همواره ۵۰۰ نگاهبان مسلح در دژ بودند و امنیت گذر کالا از چین به اروپا و بالعکس را در این منطقه تأمین می‌کردند.

این کاروانسرا دارای کاریز آب شیرین است. شور نبودن آب این کاریز در دل کویر و کاروانسرای مرنجاب همه‌ساله بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی را به‌سوی خود می‌کشاند.

دریاچه نمک

این شهرستان دارای جاذبه‌های گردشگری بسیاری است دریاچه نمک آن از مکان‌هایی است که اگر در سفر به این منطقه مورد بازدید قرار گیرد بهترین تجربه محسوب می‌شود. وسعت آن حدود ۳۰۰۰ کیلومتر مربع و پهنه‌ای مثلثی شکل با رسوبات انباشته شده نمک است که این رسوبات در تابستان به شکل قطعات نمک بر روی آب شناور می‌شوند. فرونشست زمین در سال‌های دور و انباشت چندین قرن بارش و سیلاب‌های ختم شده به این مکان سبب به وجود آمدن دریاچه شده است.

جزیره سرگردان

یکی از دیدنی‌های دیگر دریاچه نمک، وجود جزایری است که در چند جای دریاچه برای خود جا خوش کرده‌اند و بزرگترین آن‌ها را جزیره سرگردان می‌نامند. جزیره سرگردان با دایره‌ای شکل و شعاع تقریبی ۱۵۰۰ متری، در حاشیه جنوب شرقی دریاچه و بسیار نزدیک به کاروانسرای مرنجاب است.

کوه کلنگ

تا به حال به کوهنوردی میان کویر فکر کرده‌اید؟ باید تجربه جذابی باشد، کافی است پنج کیلومتر از کاروانسرای مرنجاب فاصله بگیرید، بعد از پشت سر گذاشتن تپه‌های شنی به کوه کلنگ و چشم‌انداز بی‌نظیرش خواهید رسید.

این کوه با تپه‌های ماسه‌ای احاطه شده، راهپیمایی در میان تپه‌های ماسه‌ای تا کوه، یکی از فعالیت‌های محبوب گردشگران در منطقه است.

برای عاشقان عکاسی این کوه یکی از بهترین لوکیشن‌ها برای عکاسی از طبیعت است.

مجموعه قاضی

مجموعه قاضی از جاذبه‌های گردشگری-تاریخی آران و بیدگل است، این مجموعه شامل پنج امامزاده از فرزندان امام محمد باقر (ع)، مسجد جامع قاضی، حسینیه، آب انبار، بازارچه شرقی، بازارچه غربی، مسجد ملاعلی و خانه خاندان عاملی آرانی است.

پیشینه مجموعه قاضی به ۹۰۰ سال پیش و دوره حکومت سلجوقیان می‌رسد اما بیشتر بناهای آن در دوره صفویه، زندیه و قاجاریه بنا شده است.

قلعه کرشاهی

قلعه‌ای از خشت و گل و آثاری به برجای مانده از عصر قاجار و یکی از پایگاه‌های مهم نایب حسین کاشی از یاغیان اواخر دوره قاجار است. هنوز می‌توان جای گلوله‌های توپ روی دیوارهای این قلعه را دید که خبر از درگیری این یاغیان و نیروهای دولتی آن زمان می‌دهد.

قدمت این قلعه به زمان مغول‌ها بر می‌گردد که در زمان حمله مغول‌ها به ایران، سربازان ایرانی در این قلعه دفاع جانانه کردند، حتی بر خلاف تصور مغول‌ها که می‌توانند در این حصر ایرانی‌ها را از بین ببرند بر عکس خود توسط غافلگیری سربازان ایرانی از پای در آمدند.

کوه یخاب

کوه یخاب در شمال قلعه کرشاهی و در نزدیکی شهرستان آران و بیدگل قرار دارد. کوه یخاب با ارتفاع ۱۸۰۰ متر از سطح دریا، از مکان‌های دیدنی آران و بیدگل محسوب می‌شود که کوهنوردی و صعود از آن یکی از فعالیت‌های محبوب و لذت‌بخش در این منطقه است.

منطقه شکار ممنوع یخاب

در فاصله ۴ کیلومتری از غرب شهرستان آران و بیدگل، یکی از مناطق طبیعی و تحت حفاظت محیط زیست قرار گرفته است که به «منطقه شکار ممنوع یخاب» شهرت یافته است. بخش‌هایی از مرز شمالی منطقه با مرز پارک ملی کویر، یکی بوده و دریاچه‌ی نمک نیز در بخش شمالی آن قرار دارد که برای علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی و کویرگردی مناسب خواهد بود.

این منطقه با آب‌وهوایی کوهستانی دارای چشم‌اندازهای طبیعی و بکر، پوشش گیاهی متنوع و دشت‌ها و تپه‌های بسیاری است که در بین کویرگردان و طبیعت‌دوستان شهرت بالایی دارد.

حمام رئیسه آران و بیدگل

حمام رئیسه یکی از کهن‌ترین حمام‌ها و جاهای دیدنی آران و بیدگل است که قدمت آن متعلق به دوران حکومت صفویان بوده و در زمینی به مساحت نزدیک به ۱۰۰۰ متر مربع و با زیربنایی حدود ۵۰۰ متر مربع احداث شده است. خشت، گچ و آهک، کاشی و سنگ، از مصالح استفاده شده در ساخت این حمام قدیمی است که با دو درب ورودی جداگانه برای بانوان و آقایان، سه فضای اصلی گرمخانه، سردخانه و میان‌در، دستشویی و دوش‌ها، در سال ۱۳۸۴ به ثبت ملی رسیده است.

این شهر تاریخی آب‌انبارهای متعدد بسیاری دارد. از آب‌انبارهای این منطقه می‌توان به محله قاضی، میدان بزرگ، محله بازار، مسجد جمعه، گز و غیره اشاره کرد که همگی دارای قدمت تاریخی بوده و عموماً به ثبت ملی نیز رسیده‌اند.

با سفر به آران و بیدگل می‌توان لحظات عرفانی توأم با آرامشی وصف‌نشدنی را تجربه کرد، از شگفتی‌های طبیعت عجیب این منطقه به وجد خواهید آمد؛ وجود کوه‌های یخی در دل کویر، دریاچه‌ای اسرارآمیز و جزیره‌ای سرگردان قسمتی از این عجایب بی‌نظیری است که در سفر به این شهر با آن‌ها روبرو خواهید شد.