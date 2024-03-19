به گزارش خبرنگار مهر، اردوی نوروز ۱۴۰۳ تیم ملی فوتبال ایران در حالی آغاز شده که بحث پیرامون انتخاب بازیکنان دعوت شده با شیب ملایم جوان‌گرایی وجود دارد. امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی ایران که پس از ناکامی با تیمی باتجربه در جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا حالا ناگزیر به تغییر نسل است تصمیم گرفت در کنار دعوت از بازیکنان باتجربه به نفرات جدیدی همون محمدرضا آزادی، سعید سحرخیزان و مهدی لیموچی و حسین گودرزی نیز فرصت عرض اندام دهد تا اینگونه برای پوست اندازی رختکن تیم ملی ایران قدم بردارد.

جلال چراغپور در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند فرسایشی به وجود آمده در یک دهه اخیر برای دعوت از بازیکنان انتخاب بازیکن را بخشی از حقوق قلعه نویی دانست اما روی انتخاب استراتژی مشخص از سوی کادر فنی اصرار داشت. او با اشاره به آسان نبودن حریفان آسیایی به دو دیدار پیش روی تیم ملی ایران مقابل ترکمنستان اشاره کرد.

ترکیب ۱۰ ساله باید تغییر کند

مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران با اشاره لیست نفرات دعوت شده به اردوی نوروزی برای بازی با ترکمنستان در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: تغییر نسل در تیم ملی ناچاری محض بود. ۱۲ سال با یک نسل بازی کردیم که اینقدر به امثال پورعلی گنجی دست نزدیم که آسیب جدی دید و رفت. بازیکنان دیگری همچون وحید امیری و امید ابراهیمی هم بودند که دچار فرسایش شدند.

خطر بازیکن جدید جدی است!

چراغپور درباره نفرات جدید دعوت شده تاکید کرد: صحبت از یک بازیکن خاص اشتباه است چون سلیقه فردی و گروهی مربیان فعلی است اما درباره ساختار باید صحبت کرد. قبل از ساختار هم هشدار ورود بازیکن به بالاترین سطح فوتبال ملی را باید مهم دانست چون اگر استانداردها را رعایت نکنیم با خطر جدی در انتخاب بازیکن جدید ملی روبرو می‌شویم

حد غنای ملی!

تحلیل گر فوتبال کشور تصریح کرد: واقعیت این است باید تیم ملی جدیدی را سازماندهی کنیم. واقعیت دیگر این است که حد غنای فوتبال باشگاهی برای سطح تیم ملی اگر از سطحی پایین‌تر بیاید اتفاقات غیرقابل جبرانی می‌تواند رخ دهد که حتی شاید بین هشت تیم برای راهیابی به جام جهانی بعدی هم قرار نگیریم. باید حداقل‌ها در سن، مهارت و تاکتیک حفظ شود.

فیفا ندانسته عمل نمی‌کند

چراغپور با هشدار درباره اشتباه در سهل انگاری حریفان آسیایی در مسیر جام جهانی ۲۰۲۶ یادآور شد: خیلی‌ها می‌گویند ما قطعاً بخشی از هشت تیم راه یافته به جام جهانی ۲۰۲۶ خواهیم بود اما من به طور قطع می‌گویم فیفا با تحقیق روی عناصر جدید فوتبال آسیا نظیر تیم‌های ملی سوریه، ازبکستان، عراق، تاجیکستان و … را دیده است که چنین ویژگی را داده است. همین الان ۱۱ تیم ملی در سطح آسیا هستند که شانس صعود به جام جهانی را دارند. آنها ندانسته تصمیم نمی‌گیرند.

شیب جوان‌گرایی مطلوب است اما استراتژی صحیح می‌خواهیم

او درباره تصمیم امیر قلعه نویی برای پوست اندازی گفت: طبیعی است اسکلت اصلی دست نخورده باشد و حالا باید کم کم به فکر بازیکن جدید باشیم. مهم است استراتژی صحیح در نظر بگیریم. کسانی که تصمیم به تغییر نسل می‌گیرند باید الگوی مادر در نظر داشته باشند.

در جام ملت‌ها اشتباه فنی داشتیم

کارشناس فوتبال ایران تصریح کرد: در جریان بازی‌های جام ملت‌های آسیا متوجه شدیم تعویض‌ها شرایط تیم ملی ایران را بهتر نمی‌کند و حتی تیم ما دچار بی نظمی با اکثر تعویض‌ها شد. همین نشان داد سیستم ۱-۳-۲-۴ فقط با قدیمی‌ها جواب می‌دهد و بازیکن جدید نمی‌توانست در ترکیب قرار بگیرد. اکرم عفیف ۱۲ بار روبروی رامین رضائیان صاحب توپ شد و همه کار کرد که ایراد از فرد نبود بلکه سیستم ایراد داشت. خوشحالم کادرفنی تیم ملی ایران قوی است چون آنها مثل حمید مطهری و هومن افاضلی و.... در لیگ برتر سرمربیگری کرده‌اند. طبیعی است اسکلت مرکزی تیم ملی دست نخورده باقی بماند. به نظرم نیاز به آسیب شناسی عمیق‌تری از بازی‌های جام ملت‌ها کنند و از اشتباهات خود دفاع نکنند اتفاقات بهتری رخ می‌دهد. بردن ژاپن را دستاورد ندانیم چون همین ژاپن را عراق زد.

چراغپور در پایان گفت: به نظرم دوران ۱-۳-۲-۴ در فوتبال دنیا تغییر کرده است و باید آن را کاملا تغییر داد. باید منتظر ماند و دید چه دیدگاهی پشت همین تغییر نسل است.