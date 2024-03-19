واکنش مقام یمنی به بیانیه جانبدارانه شورای امنیت درباره اسراییل

به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالملک العجری» عضو هیأت مذاکره‌کننده دولت نجات ملی یمن امروز (سه شنبه) به بیانیه جانبدارانه شورای امنیت سازمان ملل در جلسه دوشنبه (دیروز) درباره عملیات ارتش یمن علیه کشتی‌هایی که به سمت اسرائیل حرکت می‌کنند، واکنش نشان داد.

عبد الملک العجری عضو هیئت مذاکره کننده صنعا در توییتی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: بیانیه اخیر شورای امنیت درباره عملیات ارتش یمن علیه کشتی‌هایی که به سمت اسرائیل حرکت می‌کنند، بی ارزش است.

مقام ارشد یمنی افزود: شورایی که ناتوان از توقف نسل‌کشی در غزه و تحمیل قوانین بین‌المللی بر اسرائیل است، حق ندارد از دیگران بخواهد به آن احترام بگذارند.

گفتنی است که ائتلاف متجاوز آمریکا و انگلیس بامداد ۲۱ دی‌ماه در پی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، حمله به مواضع انصارالله یمن را آغاز کردند.

این حملات پس از آن انجام شد که ارتش یمن طی ماه‌های گذشته در حمایت از مقاومت ملت فلسطین در نوار غزه چند کشتی صهیونیستی یا کشتی‌های عازم سرزمین‌های اشغالی را در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب هدف قرارداد.

نیروهای ارتش یمن متعهد شده‌اند تا زمانی که رژیم صهیونیستی حملات خود به غزه را متوقف نکند، حملات به کشتی‌های این رژیم یا کشتی‌های عازم سرزمین‌های اشغالی را در دریای سرخ ادامه خواهند داد.