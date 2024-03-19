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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۵۸

فرانسه: جنگ غزه باید متوقف شود 

فرانسه: جنگ غزه باید متوقف شود 

نماینده دائم فرانسه در سازمان ملل درباره پیامدهای انسانی فاجعه فعلی در غزه هشدار داد.  

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نماینده دائم فرانسه در سازمان ملل نسبت به فاجعه انسانی در غزه هشدار داد.

«نیکلاس دی ریویر» نماینده دائم فرانسه در سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد که وضعیت انسانی در نوار غزه کاملاً فاجعه بار است.

نماینده دائم فرانسه در سازمان ملل تاکید کرد: ما به یک آتش بس فوری و پایدار در نوار غزه نیاز داریم. ما از نوامبر این درخواست را داده ایم. چنین آتش بسی امکان ارسال گسترده کمک های بشردوستانه را فراهم می کند و از غیرنظامیان محافظت می کند.

دی ریویر افزود که وضعیت انسانی در نوار غزه کاملاً فاجعه بار است. همانطور که دبیرکل امروز گفتبسیاری از غیرنظامیان فلسطینی از گرسنگی و بیماری رنج می برند. این یک بلای طبیعی نیست که ما در مورد آن صحبت می کنیم. این یک جنگ است و اکنون باید متوقف شود.

کد مطلب 6058654

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