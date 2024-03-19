واکنش «شدید اللحن» وزارت خارجه صنعا به بیانیه ضدیمنی شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر، وزرات امور خارجه دولت نجات ملی یمن با صدور بیانیه شدید اللحنی ضد بیانیه شورای امنیت درباره عملیات دریایی ارتش یمن در سواحل یمن ضد کشتی‌های عازم فلسطین اشغالی اعلام کرد که مواضع شورای امنیت نشاندهنده تن دادن اعضای این شورا به خواسته‌های جنایتکارانه آمریکا در حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه است.

وزارت خارجه صنعا تاکید کرد: عملیات دریایی نیروهای مسلح یمن تا توقف کامل تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه و نیز رفع کامل محاصره ادامه خواهد داشت.

در بیانیه وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن آمده است: بیانیه شورای امنیت در مورد عملیات دریای سرخ و دریای عرب بیانگر تن دادن خطرناک به خواسته‌های آمریکا و حمایت از وحشیگری اسرائیل در غزه است.

این بیانیه افزود: شرم آور است که شورای امنیت نزدیک به ۲۰۰ روز ناتوان از صدور بیانیه‌ای در محکومیت کشتار روزانه دشمن اسرائیلی علیه کودکان و زنان غزه است.

وزارت خارجه یمن تاکید کرد: بهتر بود شورای امنیت جلوی ارسال سلاح آمریکا به رژیم غاصب صهیونیستی که مرتکب هزاران کشتار علیه مردم غزه می‌شود را می‌گرفت.

وزارت خارجه صنعا بار دیگر تاکید کرد که عملیات یمن در دریای سرخ و عرب ارتباط تنگاتنگی با حوادث غزه دارد و این یک موضعی کاملاً انسان دوستانه است که از حمایت مردم یمن و همه مردم منطقه و جهان برخوردار است.

این وزارتخانه در پایان این بیانیه بر تداوم عملیات ارتش یمن تا توقف کامل تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه و نیز رفع کامل محاصره آن تاکید کرد.

گفتنی است اعضای شورای امنیت سازمان ملل دوشنبه شب به وقت محلی با انتشار بیانیه‌ای عملیات دریایی جنبش انصارالله علیه کشتی‌های عازم بنادر اشغالی در دریای سرخ را به شدت محکوم کردند و خواستار توقف فوری آن شدند.

گفتنی است که ائتلاف متجاوز آمریکا و انگلیس بامداد ۲۱ دی‌ماه در پی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، حمله به مواضع انصارالله یمن را آغاز کردند.

این حملات پس از آن انجام شد که ارتش یمن طی ماه‌های گذشته در حمایت از مقاومت ملت فلسطین در نوار غزه چند کشتی صهیونیستی یا کشتی‌های عازم سرزمین‌های اشغالی را در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب هدف قرارداد.

نیروهای ارتش یمن متعهد شده‌اند تا زمانی که رژیم صهیونیستی حملات خود به غزه را متوقف نکند، حملات به کشتی‌های این رژیم یا کشتی‌های عازم سرزمین‌های اشغالی را در دریای سرخ ادامه خواهند داد.