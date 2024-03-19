تنظیم سند تحول تئاتر و تاسیس بنیاد تئاتر ملی قابل تحسین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسرو پناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با ارسال پیامی خطاب به هنرمندان و دست‌اندرکاران تئاتر، تشکر و قدردانی خود را از تلاش ارزشمند آنها در مسیر ارتقای سطح فرهنگ جامعه، اعلام کرد.

در متن این پیام آمده است:‌ «به نام خداوند بخشنده و مهربان، وَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاکِرٌ عَلِیمٌ، بر خود لازم می‌دانم در این ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و ضیافت خداوندی و در روزهایی که به استقبال بهار طبیعت می‌رویم از تلاش‌ها و کوشش‌های ارزشمند و مداوم همه هنرمدان تئاتر در سراسر کشور و مدیران و خدمت‌گزاران این عرصه به ویژه اداره‌کل هنرهای نمایشی، مراتب تشکر و قدردانی خود را اعلام کنم.

رشد و ارتقای هنر شریف و تاثیرگذار تئاتر مستلزم همکاری و مشارکت همه هنرمندان و به خصوص مستلزم تدابیر، برنامه‌ریزی آگاهانه و تلاش‌های سخت و دلسوزانه مدیران تئاتری است که با توجه به نیاز فرهنگی کشور، با پشتکاری ستودنی و فعالیتی سخت‌کوشانه از پساکرونا تا اکنون توانسته‌اند جان دوباره‌ای به هنرهای نمایشی بدهند و با فراهم آوردن بستری مناسب برای فعال‌کردن هنرمندان نجیب هنرهای نمایشی، رونق فزاینده‌ای ایجاد کنند.

با نگاهی به آمار و ارقام موجود در سامانه‌های نمایشی می‌توان به تعدد تولیدات، اجراها، برگزاری منظم جشنواره‌های متنوع و مختلف و البته حضور پر رنگ تماشاگران فهیم میهن اسلامی در این دوره زمانی استناد کرد.

تنظیم سند تحول در هنرهای نمایشی و همچنین تاسیس بنیاد تئاتر ملی ایران، که در دست راه‌اندازی است، از دیگر مواردی است که قابل تحسین است و باید به آنها اشاره کرد.

انشاالله با مساعدت و دلسوزی‌هایی که از جناب آقای دکتر اسماعیلی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی سراغ داریم، در سال آینده و در سال‌های پیش رو، شاهد درخشش بیشتر حوزه هنرهای نمایشی کشور باشیم؛ چرا که این هنر زنده یکی از ابزارهای مولد در مسیر ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه بوده و هنری است که به خوبی می‌تواند از ایجاد آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کند.

در پایان ضمن تقدیر دوباره از همه تلاشگران هنرهای نمایشی‌، برای هنرمندان عزیز این عرصه و مردم آگاه، فهیم و شریف ایران اسلامی در سال ۱۴۰۳ آرزوی صحت و سلامتی و برکت دارم.

و السَّلامُ عَلَیْکُم ورَحْمَةُ اللهِ وَبَرَکاتُهُ.»