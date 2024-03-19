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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۵۱

مدیر آموزش و پرورش آرادان:

۸ مدرسه آرادان میزبان مسافران نوروزی است

۸ مدرسه آرادان میزبان مسافران نوروزی است

آرادان- مدیر آموزش و پرورش آرادان از تجهیز هشت مدرسه در این شهرستان برای اسکان نوروزی مسافران و زائران رضوی خبر داد.

علی اکبر میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از تجهیز و آماده سازی هشت مدرسه در شهرستان آرادان برای میزبانی از مسافران نوروزی خبر داد و ابراز کرد: هشت مدرسه در این شهرستان برای اسکان نوروزی مهیا شده است.

وی با بیان اینکه مجموعاً ۴۹ کلاس درس برای اسکان نوروزی مسافران تدارک دیده شده است، افزود: پایگاه ستاد اسکان از ۲۶ اسفند سال جاری کار خود را آغاز کرده است.

مدیر آموزش و پرورش آرادان بیان کرد: ستاد مرکزی اسکان نوروزی شهرستان در زائر سرای آرادان واقع شده و مسافران نوروزی را هدایت و راهنمایی خواهد کرد.

میرزایی با بیان اینکه همه ظرفیت‌ها و امکانات این ستاد به‌منظور ارائه خدمات مطلوب به مهمانان نوروزی به کار گیری شده است، تاکید کرد: جلسات ستاد خدمات سفر نیز با هدف ارائه خدمات بهتر به مسافران به صورت مستمر برگزار شده است.

کد مطلب 6058602

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