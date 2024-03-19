به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شهرک نشینان صهیونیست وابسته به جریان "حریدی" دیروز با تظاهرات در خیابان یافا در قدس اشغالی، خطوط راه آهن این منطقه را بستند.

حریدی‌ها در این تظاهرات مسیر راه‌آهن شهری قدس را در خیابان «یافا» مسدود کردند و شعار «می‌میریم، اما به خدمت نظامی نمی‌رویم» را سر دادند.

پلیس رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای ضمن اشاره به سرکوب این تظاهرات اعلام کرد: علیه تظاهرات‌کنندگان آشوبگر در قدس به زور متوسل شدیم.

جنجال دوباره بر سر اعزام به خدمت حریدی ها از اعلام نیاز ارتش رژیم صهیونیستی به جذب ۱۰ هزار سرباز جدید برای جنگ غزه آغاز شد.

بیشتر جوانان حریدی در سرزمین های اشغالی مشغول تحصیل علوم دینی هستند و به همین خاطر معتقدند باید از خدمت سربازی معاف شوند. اما مخالفان خواستار وادار کردن ۶۶ هزار جوان حریدی به اعزام به خدمت هستند.

خاخام های حریدی هم هشدار داده اند درصورتی که مجبور به خدمت سربازی شوند، به طور دسته جمعی فلسطین اشغالی را ترک خواهند کرد.

حریدی ها بخش قابل توجهی از ائتلاف حاکم در کابینه را هم تشکیل می دهند که در صورت خروج از ائتلاف، کابینه نتانیاهو سقوط خواهد کرد.