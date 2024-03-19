هلاکت یک فرمانده صهیونیست دیگر در نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که یکی دیگر از نظامیان صهیونیست در نبردهای جاری میان نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی و مبارزان مقاومت فلسطین در نوار غزه به هلاکت رسیده است.
بر اساس اذعان ارتش رژیم صهیونیستی فرمانده اتاق عملیات تیپ ۴۰۱ ارتش این رژیم در نبردهای جاری در شمال نوار غزه به هلاکت رسیده است.
با احتساب این نظامی صهیونیستِ کشتهشده، شمار نظامیان صهیونیستی که از آغاز عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون به دست مبارزان مقاومت فلسطین به هلاکت رسیدهاند به ۵۹۴ نفر افزایش مییابد.
گفتنی است ایندست آمارها در حالی از سوی ارتش رژیم صهیونیستی مطرح میشود که شمار دقیق نظامیان صهیونیست کشته و زخمیشده به دست مبارزان مقاومت در غزه بسیار فراتر از آمار اعلامی از سوی ارتش این رژیم است و رژیم صهیونیستی در تلاش است با پنهانداشتن شمار دقیق تلفات خود از فشارهای محافل سیاسی صهیونیستی و شهرکنشینان صهیونیست بگریزد و روی شکستهای خود سرپوش بگذارد.
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