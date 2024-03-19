امسال در ایام نوروز ۵۷۴ واحد اقامتی در گلستان فعال خواهند بود

یاسر قندهاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال با توجه به اینکه ایام ماه مبارک رمضان و ایام نوروز با یکدیگر تقارن پیدا کرده است و برنامه ریزی های ستاد اجرایی خدمات سفر به ریاست استاندار گلستان در سطح استان برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه جلسات شهرستانی به ریاست فرمانداران هر شهرستان برگزار شد، افزود: کمیته ۱۴ گانه در ذیل ستاد خدمات سفر مشغول فعالیت هستند که همه اینها جهت رفاه و ارائه خدمات بهتر به مسافران برگزار شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی, گردشگری و صنایع دستی استان گلستان با بیان اینکه تقارن ماه مبارک رمضان با ایام نوروز باعث شده تا تمام واحدهای اقامتی فعالیت خود را انجام دهند، گفت: در گلستان ۵۷۴ واحد اقامتی چون هتل، متل، هتل آپارتمان، اقامتگاه‌های بوم گردی و خانه مسافر در این ایام فعالیت خواهند داشت.

وی یادآور شد: با فعالیت این تعداد اقامتگاه استان آمادگی دارد در طول یک شبانه روز بیش ۱۲ هزار اقامت را پوشش دهد که این رقم در سال گذشته ۱۰ هزار نفر بود.

وی افزود: در کنار واحدهای اقامتی برخی از واحدهای پذیرایی در محورهای اصلی استان قرار گرفتند که با رعایت شئونات ماه مبارک رمضان برای ارائه خدمات پذیرایی به مسافران و گردشگران آماده فعالیت هستند.

قندهاری اظهار کرد: از ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ حدود ۸ میلیون گردشگر وارد استان شدند و از جاذبه‌های گردشگری استان بازدید کردند.

پیش بینی رشد ۶۰ درصدی ورود گردشگران به گلستان

وی یادآور شد: باتوجه به اینکه پیک سفرهای نوروزی از ۲۷ اسفند آغاز شده است پیش بینی می‌کنیم امسال شاهد رشد حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصدی مسافران و گردشگران در استان باشیم.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی, گردشگری و صنایع دستی استان گلستان گفت: با توجه به تبلیغات از جاذبه‌های گردشگری استان در فضای مجازی و فعالیت‌های که در نمایشگاه انجام می‌شود استان به سمت تبدیل شدن به مقصد گردشگران حرکت می‌کند.

وی یادآور شد: طی برنامه ریزی های انجام شده در ورودی همه راه‌های استان پایگاه اطلاع رسانی مستقر هستند که به معرفی ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری خواهند پرداخت.

قندهاری خاطرنشان کرد: با توجه به هماهنگی‌های که انجام شده است نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی در آشوراده و اسکله بندرترکمن راه اندازی می‌شود که مسافران و گردشگران می‌توانند از آن دیدن و از جاذبه‌های قایق سواری و ساحل استفاده کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه هرسال گردشگران زیادی وارد شهرستان بندرترکمن می‌شوند برنامه ریزی هایی با ستاد شهرستانی داشتیم قرار شد فضای پارکینگی در جزیره آشوراده جهت رفاه حال مسافران و گردشگران افزایش پیدا کند.

فعالیت دو زائر سرا جهت خدمات دهی به مسافران و گردشگران نوروزی

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی, گردشگری و صنایع دستی استان گلستان از فعالیت دو زائر سرا در استان خبر داد و گفت: یکی از زائر سراها در غرب استان و دیگری در آزادشهر به مینودشت فعالیت می‌کند که هرساله میزبان گردشگران و مسافران زیادی است.

وی افزود: اماکن مذهبی دیگری هم در سطح استان به ویژه در مسیر اصلی مشغول به فعالیت هستند که همه این با هماهنگی که با دستگاه‌های متولی صورت گرفته این آمادگی وجود دارد مسافران و گردشگران در این مکان‌ها حضور پیدا کنند و از خدمات آن بهره مند شوند.

قندهاری اظهار کرد: نماز خانه‌ها و تفرجگاه‌ها توسط تیم‌های نظارتی به صورت مستمر مورد بازدید قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به اینکه دبیرخانه ستاد خدمات سفر به دبیری اداره کل میراث فرهنگی در حال فعالیت است، یادآور شد: تمامی نمایندگان این دبیرخانه از ۲۷ اسفند در کمیته‌های ۱۴ گانه مستقر شدند تا در صورت بروز اتفاق نماینده دستگاه مربوطه سریعاً موضوع را پیگیری و مشکل را بر طرف کند.

راه اندازی ۲۹ نمایشگاه صنایع دستی در شهرهای گلستان

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی, گردشگری و صنایع دستی استان گلستان گفت: طی سال‌های اخیر با فضاهایی چون اقامتی و پذیرایی که در بافت تاریخی گرگان به وجود آمده باعث شده تا مورد توجه بسیاری از مسافران و گردشگران قرار گیرد که جهت معرفی آن تعدادی از راهنمایان گردشگری در مجموعه بافت تاریخی مستقر شدند.

وی با بیان اینکه در تمامی شهرستان‌های استان نمایشگاه صنایع دستی و سوغات راه اندازی شد، افزود: امسال حدود ۲۹ نمایشگاه صنایع دستی در سطح استان در نظر گرفته شد که در کنار آن فضای نوروز گاهی خواهیم داشت که به معرفی آئین‌ها، فرهنگ‌ها و سنت‌های استان گلستان خواهند پرداخت.