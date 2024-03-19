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کد مطلب 6058717
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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۲۸

زندگی با آیه‌ها قسمت هشتم:

مرگ روح نیست؛ مرگ جسم است

مرگ روح نیست؛ مرگ جسم است

توضیحات حجت الاسلام علی سعیدیان در خصوص تفسیر آیه ۱۷ سوره انفال را مشاهده می‌کنید.

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