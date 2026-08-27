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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

حرم امام رضا(ع) آماده برپایی میلاد پیامبر خاتم(ص)

حرم امام رضا(ع) آماده برپایی میلاد پیامبر خاتم(ص)

مشهد- صحن و سرای حرم مطهر رضوی در حال آماده‌ سازی برای روز میلاد رسول اکرم(ص) و ولادت امام جعفر صادق(ع) است.

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کد مطلب 6929591

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