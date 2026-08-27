https://mehrnews.com/x3cV8f ۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸ کد مطلب 6929591 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸ حرم امام رضا(ع) آماده برپایی میلاد پیامبر خاتم(ص) مشهد- صحن و سرای حرم مطهر رضوی در حال آماده سازی برای روز میلاد رسول اکرم(ص) و ولادت امام جعفر صادق(ع) است. دریافت 5 MB کد مطلب 6929591 کپی شد مطالب مرتبط آرزوی گنبد طلایی امام رضا(ع)؛ روایت زائران اولی به مشهد مقدس نصب کتیبههای ویژه ولادت پیامبر اسلام(ص) و امام صادق(ع) در حرم رضوی «جمع است به خونخواهی تو امت احمد»؛ جلوه همدلی شیعه و سنی خراسان رضوی وحدت مذاهب سرمایهای برای آرامش و پیشرفت جامعه اسلامی ایوانهای حرم مطهر رضوی به نام پیامبر رحمت (ص) مزین شد غبارروبی ضریح مطهر حضرت رضا(ع) برچسبها حضرت محمد (ص) حرم امام رضا (ع) هفته وحدت امت احمد
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