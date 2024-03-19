به گزارش خبرنگار مهر، حسین ظفری معاون سازمان مدیریت بحران گفت: طی سرکشیهایی که امروز انجام شده تاکنون در استان ایلام شهر آبدانان با ۸۸ میلی متر بارندگی بیشترین میزان بارش را داشته ایم. یکی از روستاهای این استان ارتباطاش با سایر نقاط قطع شده است و تلاشیم که در سریعترین زمان ارتباط این روستا وصل شود.
وی افزود: در استان چهارمحال و بختیاری نیز ۲ روستا در جهت پیشگیری از حادثه تخلیه شده است و ساکنین به نقاط امن انتقال پیدا کردهاند. جلسات ستاد بحران در این استان برگزار شده است.
ظفری بیان کرد: در استان لرستان نیز وضعیت وخیمتر است، حجم بارشها و نوع رفتار رودخانهها سیلابی تر شده است. ۵ روستا در این استان ارتباطشان قطع شده که در تلاشیم هرچه سریعتر این مشکل برطرف شود.
وی ادامه داد: در شهرستان کودشت اهالی یکی از روستاها با ۱۲ خانوار را به علت ایمنی جابجا کردیم و همچنین یکی از راهها به این شهرستان را نیز به دلیل ایمنی مسدود کردهایم.
ظفری با اشاره به توجه ویژهای که به استان خوزستان شده است گفت: باتوجه به سدهایی که در این استان وجود دارد در پایین دست نیز بارش خواهیم داشت. علاوه بر دستگاههای امدادی از صنایع بزرگ نیز کمک گرفتهایم و با تجهیزاتی که دارند به حالت آمادهباش هستند. سناریوهایی که برای سدها در نظر گرفته شده نوع رفتار رودخانهها پیش بینی شده است.
معاون سازمان مدیریت بحران گفت: پیش بینیها نشان میدهد که از ساعت ۱۵ در این ۵ استان شاهد بارش باشیم.
*محمدحسین جلوه
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