تماشای یک فیلم مستند درباره افراد مبتلا به سندروم دان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، مستند «ریتم کند» به تهیهکنندگی عطا پناهی و کارگردانی محسن علیدادی مروری بر زندگی بیماران مبتلا به سندروم دان است که سهشنبه ۲۹ اسفند ساعت ۱۶ و ساعت ۲۱:۴۵ از شبکه مستند پخش میشود.
«ریتم کند»، درباره پسری ۲۷ ساله با بیماری سندروم دان است که اصلیترین دغدغه اش ازدواج، نه از بعد عاشقانه است؛ دغدغهای که در جامعه ما به عنوان تابو شناخته میشود، بویژه برای کسانی که ناتوانی ذهنی دارند. دوربین این مستند عجیب در جایی درست قرار گرفته است. در تمام لحظات ریتم کند حضور محسن علیدادی، کارگردان آن حس میشود و یکی از دلایل همراهی مخاطب با شخصیت علی، اعتمادی است که او به کارگردان پیدا کرده و حتی بسیاری از حرفهای ناگفتهاش را نیز با علیدادی میزند و البته بعد از همه درددل کردنهای هر بار به او تاکید میکند درباره این حرفها چیزی به پدرش نگوید!
«ریتم کند» سه شنبه ۲۹ اسفند ساعت ۱۶ و ۲۱:۴۵ از شبکه مستند پخش می شود و تکرارش روز بعد ساعت ۹ است.
نظر شما