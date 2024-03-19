به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، با استناد به ماده (۱۷) آخرین ویرایش «دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی» اشخاص، مصوب یک هزار و سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ (۱۴۰۱/۱۲/۲۷) شورای پول و اعتبار، هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ (۱۴۰۲/۱۲/۲۷)، آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مزبور را به شرح زیر بروز رسانی کرد:

سقف مجموع تراکنش‌های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی از مبلغ یک میلیارد ریال، به دو میلیارد ریال افزایش پیدا می‌کند. همچنین هر مشتری حقیقی مجاز خواهد بود از کلیه حساب‌های خود در هر مؤسسه اعتباری، روزانه مبلغ دو میلیارد ریال را به صورت غیرحضوری برداشت نمایند. این آستانه پیش تر معادل یک میلیارد ریال تعیین گردیده بود.

بر همین اساس، مشتریان حقیقی که متقاضی برداشت مبالغ بیش از دو میلیارد ریال از حساب‌های خود می‌باشند، مجاز خواهند بود تا سقف چهار میلیارد ریال از حساب را به صورت حضوری از طریق شعب بانکی برداشت نموده و برداشت مبالغ بالاتر از چهار میلیارد ریال نیز صرفاً به صورت حضوری از طریق شعب بانکی و پس از ارائه مدارک مثبته مجاز خواهد بود.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور موظفند سایر ضوابط و الزامات مربوطه از جمله مقررات مبارزه با پول‌شویی را به نحو مطلوب رعایت و از حسن اجرای کلیه مقررات مرتبه از سوی شعب بانکی اطمینان حاصل کنند.

شایان ذکر است کلیه آستانه‌های اشاره شده مزبور پس از تمهید اقدامات فنی لازم با هماهنگی شبکه بانکی و شبکه پرداخت کشور، تا انتهای فروردین ماه ۱۴۰۳ اجرایی خواهند شد.