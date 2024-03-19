به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، در حاشیه بازدید از دستاوردهای جهاد خودکفایی این نیرو با اشاره به برنامه‌های پدافند هوایی برای مقابله با تهدیدات اظهار داشت: حوزه آفند هوایی، حوزه‌ای است که به شدت توسط همه قدرت‌های نظامی دنیا با پیشرفت‌های روزافزونی که دارند در حال توسعه است. به موازات توسعه آفند هوایی، پدافند هوایی هم ناگزیر است در برابر تهدیدات، مصون‌سازی کند. ما در حوزه تحقیقات صنعتی در سطح پدافند هوایی، یک چشم‌انداز و برنامه‌ای تحت عنوان آینده‌پژوهی داریم.

وی افزود: همیشه به نیازهای دفاعی به عنوان بخشی که در آینده‌پژوهی باید آن را بسنجیم نگاه می‌کنیم و همزمان با پیش‌بینی اقدامات خود در مقابل تهدیدات، اتفاقات دنیا را هم رصد می‌کنیم. آخرین فناوری‌هایی را هم که نیروهای آفند هوایی استفاده می‌کنند و اقداماتی که پدافند هوایی در مقابل انجام می‌دهند، رصد می‌کنیم.

فرمانده نیروی پدافند هوایی تصریح کرد: دنیای امروز عرصه حرکت بر مدار فناوری، علم، دانش، و اطلاعات است و بر این اساس نیروی پدافند هوایی ارتش، از هر فرصتی در راستای ارتقای توان رزم بر پایه آموزش، تحقیقات علمی و پژوهش‌های فناورانه استفاده می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه هر جنگی که در سطح منطقه و فرامنطقه رخ می‌دهد باید از سوی پدافند هوایی و نیروهای مسلح به دقت مشاهده، رصد و ارزیابی شود، افزود: راهبرد، طرح‌ریزی‌های عملیاتی و تسلیحات به کارگیری شده در هر جنگی با مختصات دیگر جنگ‌ها و نبردها متفاوت است. از این رو یکی از وظایف ما در این عرصه، رصد و احصای نوع و سطح تهدیدات از درون نبردهای روز دنیا و ایجاد ظرفیت‌های دفاعی و مقابله‌ای است.

امیر سرتیپ صباحی فرد افزود: نیروی پدافند هوایی به‌صورت مداوم و بدون وقفه صحنه نبرد را مدیریت می‌کند و در شبکه یکپارچه پدافند هوایی به‌صورت «تاکتیکی» و «راهبردی» عمل می‌کند.

*محمد نوروزی