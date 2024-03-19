۱۳ سرنشین قایق غیر مجاز در مسیر هرمز - قشم از غرق شدن نجات یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مکی‌زاده عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزییات حادثه برای شناور حامل مسافر در مسیر دریایی هرمز - قشم افزود: این حادثه ساعاتی پیش در مسیر دریایی جزیره هرمز به سمت جزیره قشم اتفاق افتاد که قایق غیرمجاز در مسیر هرمز به قشم دچار نقص فنی و متوقف می‌شود.

وی ادامه داد: سه خانواده از مسافران نوروزی روی دریا سرگردان بودند که از طریق مرکز جستجو و نجات دریایی (۱۵۵۰) تقاضای کمک اضطراری می‌شود و بلافاصله نیروهای امدادی به مرکز حادثه اعزام شدند.

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: شناور ناجی ۱۵ تمامی سرنشینان این قایق غیرمجاز را درصحت و سلامت به جزیره قشم انتقال داده است.

مکی‌زاده با بیان اینکه به دلیل تلاطم دریا و ترس، برخی از سرنشینان قایق یاد شده دچار دریازدگی شده بودند، از تمامی هموطنان، مسافران و گردشگران سفرهایی نوروزی تقاضا کرد از تردد با قایق‌های غیرمجاز خودداری و صرفاً از مسیرهای مجاز بنادر و اسکله‌های مسافری و گردشگری مجاز سفر کنند.

وی ضمن اعلام مسیرهای مجاز دریایی در استان گفت: رفت و آمد از بندر شهیدحقانی به قشم و بالعکس، بندر شهیدحقانی به هرمز و بالعکس، بندر شهید حقانی به لارک و بالعکس از مسیرهای مجاز دریایی است.

معاون دریایی بنادر و دریانوردی هرمزگان از دیگر مسیرهای مجاز به مسیر قشم به هرمز و بالعکس، قشم به لارک و بالعکس، پهل به لافت و قشم و بالعکس، بندرلنگه به بندرکیش و بالعکس، بندرلنگه به بوموسی و بالعکس، بندرچارک به بندر کیش و بالعکس، بندر آفتاب به بندر کیش و بالعکس اشاره کرد.

گفتنی است؛ مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی این استان هشتم اسفندماه امسال نیز از غرق شدن ۱۲ سرنشین یک فروند قایق غیرمجاز در جزیره بنی‌فارور جلوگیری کرد.

طرح تسهیل سفرهای نوروزی در استان هرمزگان از ۲۵ اسفندماه امسال آغاز شده و تا ۲۵ فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ ادامه دارد.