تداوم نظارت بر بازار کردستان در ایام تعطیلات نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان عصر سه شنبه در جریان بازدید مشترک با رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مدیرکل دامپزشکی از کشتارگاه مرغ سنندج اظهار کرد: بازدیدهای مشترک با حضور مدیران و مسئولان سازمان‌های دولتی در راستای نظارت بر بازار همچنان ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: تعزیرات حکومتی در کنار سایر سازمان‌های مسؤول در این بخش نظارت‌ها بر بازار را تداوم خواهد بخشید و این نظارت‌ها در ایام تعطیلات سال نو تا پایان ماه مبارک رمضان با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان گفت: در جریان بازدید از کشتارگاه مرغ سنندج، آخرین وضعیت کشتار مرغ و همچنین میزان تولید و عرضه این کالای اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به گزارش سازمان جهاد کشاورزی در خصوص میزان کشتار مرغ در استان کردستان، عنوان کرد: خوشبختانه در راستای اقدامات صورت گرفته هیچ‌گونه کمبودی در زمینه عرضه مرغ به بازار نخواهیم داشت و حتی میزان عرضه نیز بیش از میزان مصرف روزانه استان است.

رحیمیان با بیا اینکه نظارت ما بر بازار تا پایان ماه مبارک رمضان همچنان تداوم دارد، عنوان کرد: بازرسی و نظارت بر بازار در راستای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از هر گونه تخلف صنفی صورت می‌گیرد و در این راستا انتظار داریم که شاهد همکاری و مشارکت خود مردم نیز باشیم و شهروندان هر گونه تخلف احتمالی را به مراجع مسؤول اطلاع دهند.