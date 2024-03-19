به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، با وجود گذشت ۱۶۵ روز از آغاز عملیات طوفانالاقصی از یک سو و حملههای وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از سوی دیگر عملیاتهای مقاومت فلسطین در نوار غزه همچنان ادامه دارد.
گردانهای قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) اعلام کرد که مبارزان این گردانها ۷ جنگافزار ارتش رژیم صهیونیستی را در اطراف بیمارستان «شفا» شهر غزه با چند گلوله «یاسین ۱۰۵» هدف قرار دادهاند.
علاوه بر این مبارزان قسام موفق شدند گروهی از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در اطراف بیمارستان شفا شهر غزه با گلوله «تی بی جی» هدف قرار دهند.
مبارزان قسام در این عملیات شماری از این نظامیان صهیونیست را به هلاکت رسانده و شمار دیگری را نیز زخمی کردند.
گردانهای قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) نیز از حمله به نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در غرب «نتساریم» واقع در شمال استان مرکزی نوار غزه با استفاده از موشکهای ۱۰۷ خبر داد.
همچنین مبارزان گردانهای قدس توانستند ۲ جنگافزار صهیونیستی را در اطراف مجتمع بیمارستانی شفا با گلولههای «تاندوم» و «آر پی جی» هدف قرار بدهند.
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