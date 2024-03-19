به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس تاکید کرد آنچه دشمن صهیونیستی در بیمارستان شفا در غزه انجام می‌دهد، ثابت می‌کند که این رژیم مخالف بازگشت زندگی به نوار غزه است و در تلاش برای نابودی تمامی مؤلفه‌های زندگی انسانی در این باریکه است.

اسماعیل هنیه عنوان کرد که هدف قرار دادن افسران و نیروهای پلیس و اعضای سازمان‌های دولتی در نوار غزه نشان دهنده تلاش این رژیم برای انتشار هرج و مرج و ناامنی و ادامه کشتار فلسطینیان در غزه است کما اینکه این جنایات بیانگر تلاش سران این رژیم برای تخریب روند مذاکرات جاری در دوحه است.

هنیه عنوان کرد: ما تاکید می‌کنیم که این اقدامات منجر به تحقق طرح و نقشه جنایتکارانه دشمن نخواهد شد و جنبش حماس همچنان به حقوق ملت فلسطین پایبند است و خواسته آن مبنی بر توقف جنگ، خروج نیروهای اشغالگر از غزه و بازگشت آوارگان به خانه‌های خود کاملاً واضح و روشن است.

از سوی دیگر، با وجود گذشت ۱۶۵ روز از آغاز عملیات طوفان‌الاقصی از یک سو و حمله‌های وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از سوی دیگر عملیات‌های مقاومت فلسطین در نوار غزه همچنان ادامه دارد.

گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) اعلام کرد که مبارزان این گردان‌ها ۷ جنگ‌افزار ارتش رژیم صهیونیستی را در اطراف بیمارستان «شفا» شهر غزه با چند گلوله «یاسین ۱۰۵» هدف قرار داده‌اند.

علاوه بر این مبارزان قسام موفق شدند گروهی از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در اطراف بیمارستان شفا شهر غزه با گلوله «تی بی جی» هدف قرار دهند.

مبارزان قسام در این عملیات شماری از این نظامیان صهیونیست را به هلاکت رسانده و شمار دیگری را نیز زخمی کردند.

گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) نیز از حمله به نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در غرب «نتساریم» واقع در شمال استان مرکزی نوار غزه با استفاده از موشک‌های ۱۰۷ خبر داد.

همچنین مبارزان گردان‌های قدس توانستند ۲ جنگ‌افزار صهیونیستی را در اطراف مجتمع بیمارستانی شفا با گلوله‌های «تاندوم» و «آر پی جی» هدف قرار بدهند.

همچنین کمیته امور اسیران و آزادگان فلسطین و باشگاه اسیر فلسطین اعلام کردند که شمار خبرنگاران بازداشت‌شده از سوی رژیم صهیونیستی در غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون به ۶۱ نفر افزایش یافته است.

این سازمان‌های فلسطینی تاکید کردند که در این میان هنوز ۴۰ خبرنگار در بازداشت به سر می‌برند. بر اساس گزارش این سازمان‌ها ۲۳ خبرنگار بدون تفهیم اتهام یا محاکمه در بند زندان‌های رژیم صهیونیستی هستند.