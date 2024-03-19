به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی استاندار کرمانشاه بعد از ظهر سه شنبه در آخرین نشست ستاد خدمات سفر استان کرمانشاه در سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: از ابتدای اسفندماه تاکنون نشست‌های مرتبط با ستاد خدمات سفر در سطح شهرستان‌ها و استان به شکل منظم برگزار شده و اکنون دستگاه‌های مختلف خدمات رسان، امدادی و انتظامی به آمادگی بسیار خوبی رسیده اند.

وی گفت: نشست امروز ستاد خدمات سفر، دستگاه‌های مختلف گزارش آخرین وضعیت مجموعه‌های اقامتی و خدماتی بین راهی و برنامه اسکان مسافران در سطح شهرها را ارائه دادند.

استاندار کرمانشاه به بارندگی‌های اخیر و روزهای آینده اشاره کرد و به همه دستگاه‌های مسئول، شهرداری‌ها و خدمات رسان دستور داد که برای مدیریت بارش‌ها و جلوگیری از حوادث احتمالی آمادگی لازم را داشته باشند.

صحرایی همچنین گفت: پس از پایان موج بارش‌های اخیر شاهد حضور بیشتر مسافران نوروزی در استان کرمانشاه خواهیم بود.

وی افزود: عید نوروز فرصتی برای بازدید هم استانی‌ها از دیدنی‌های تاریخی و طبیعی کرمانشاه است.

صحرایی به هموطنان و هم استانی‌ها درخواست کرد هنگام رانندگی نکات ایمنی را حتماً رعایت کنند تا شاهد اتفاق ناگواری برای خانواده‌ها در ایام عید نباشیم.

در نشست امروز ستاد خدمات سفر، دستگاه‌های مختلف خدماتی، امدادی و انتظامی گزارشی از آخرین وضعیت اقدامات و میزان آمادگی خود را ارائه دادند.