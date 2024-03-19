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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۵۴

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه:

آماده‌باش دستگاه‌های خدمات‌رسان تا پایان بارش‌ها ادامه خواهد داشت

آماده‌باش دستگاه‌های خدمات‌رسان تا پایان بارش‌ها ادامه خواهد داشت

کرمانشاه- مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت: آماده‌باش دستگاه‌های خدمات‌رسان در کرمانشاه تا پایان بارش‌ها ادامه خواهد داشت.

افشین یگانه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بارش‌های ۲ روز اخیر در استان کرمانشاه با وجود میزان بارش سنگین در برخی شهرستان‌ها از جمله پاوه، مشکل خاصی گزارش نشده است.

وی افزود: گرچه در برخی معابر شهری به صورت مقطعی آبگرفتگی داشتیم اما این آبگرفتگی ها که ناشی از بارش شدید باران بود مشکل خاصی در تردد شهروندان ایجاد نکرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه تصریح کرد: با اعلام سازمان هواشناسی در خصوص هشدار سطح نارنجی هواشناسی، تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان در استان کرمانشاه به حالت آماده باش در آمده اند.

وی ادامه داد: آماده باش دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان تا پایان بارندگی‌ها ادامه خواهد داشت.

یگانه ادامه داد: در شهر کرمانشاه نیز بجز یکی دو مورد آبگرفتگی که به سرعت مشکل حل شده است مورد خاص دیگری گزارش نشده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس پیش بینی‌ها از اواخر وقت فردا چهارشنبه یکم فروردین از میزان بارش‌ها کاسته خواهد شد.

کد مطلب 6059040

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