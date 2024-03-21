۲۱ بازدید میدانی سازمان بازرسی در تهران/ صدور دستورات لازم

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با تقارن عید نوروز و ماه مبارک رمضان، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در همایشی که با حضور معاونان و مدیران و بازرسان کل کشور در روز پنجشنبه هفدهم اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد، به معاونان و بازرسان کل در سراسر کشور مأموریت داد در راستای صیانت از حقوق عامه و بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و خدمت رسان، بازرسی‌ها و نظارت‌های خود را تشدید کرده و مسائل و مشکلات مردم را به صورت میدانی مشاهده و اقدامات پیشگیرانه لازم را صورت دهند.

بدین منظور در ۱۰ روز پایانی سال ۱۴۰۲ چندین نوبت بازرسی و نظارت میدانی سرزده و فوق‌العاده از دستگاه‌های مختلف، بازار و…، صورت پذیرفته که موجب بهبود کیفیت خدمت‌رسانی دستگاه‌ها و جلب رضایت مردم شده است.

در ابتدای انجام این مأموریت‌ها از تاریخ ۲۰ اسفند، احمد اسدیان، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در رأس یک هیئت بازرسی از ترمینال‌های فرودگاه مهرآباد تهران بازدید کرد.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با حضور در ترمینال‌های ۱ و ۲ فرودگاه مهرآباد در گفت‌وگوی چهره به چهره با مسافران، مشکلات و دغدغه‌های آنان را شنید و دستورهای لازم را برای رفع مشکلات صادر کرد.

اسدیان در مراجعه به دفاتر فروش بلیت مستقر در فرودگاه در جریان نرخ بلیت پروازها قرار گرفت و با انتقاد از ضعف نظارت بر شرکت‌های هواپیمایی در فروش بلیت تاکید کرد که مصادیق گران‌فروشی بلیت و شرکت‌های متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شود که در این راستا با ارسال نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی بر لزوم رفع مشکلات تاکید و از وی خواسته شد نتایج اقدامات به سازمان بازرسی اعلام شود.

مهدی خنجری بازرس کل راه و شهرسازی سازمان بازرسی نیز در تاریخ ۲۱ اسفند ضمن بازدید از ایستگاه راه آهن تهران، در جریان نحوه ارائه خدمات به مسافران قرار گرفت.

در این بازدید تعدادی از مسافران موضوعاتی را پیرامون مشکلات تهیه بلیت، نحوه خدمات ارائه شده در قطار و … مطرح کردند که مقرر شد در بعضی از ایستگاه‌های بین راهی کیفیت خدمات ارتقا یابد.

همچنین در همین تاریخ دوشنبه ۲۱ اسفند، لطف‌علی آذری، بازرس کل امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی از بخش‌های مختلف گمرک ایران واقع در بخش مسافری فرودگاه امام خمینی (ره) بازدید کرد.

پس از بازدید، اهم تمهیدات و سازوکارهای در دست انجام گمرک ایران در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) به منظور سهولت در تشریفات گمرکی مسافران ورودی و خروجی مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادهای لازم در زمینه ایجاد فضای مناسب برای تسریع در ترتیبات اداری و طی تشریفات کنترلی گمرک در بخش مسافری ارائه شد.

در ادامه این مأموریت سراسری جعفر حسینی، بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور در روز ۲۲ اسفند در راستای موضوع فروش ارز مسافرتی از باجه‌های ارزی بانک‌ها در فرودگاه امام خمینی (ره) بازدید کرد.

در این بازدید که از ساعت ۱۱ شب آغاز و تا ساعت ۲ بامداد ادامه داشت، نحوه پرداخت ارز مسافرتی به مسافران بررسی و با تعدادی از مسافران پیرامون میزان رضایت‌مندی از ارائه خدمات بانک‌ها گفت‌وگو شد؛ بنابراین گزارش، بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور ضمن گفت‌وگو با کارکنان و مسئولین واحدهای ارزی بانک‌های یاد شده و مسئولین فرودگاه امام خمینی (ره)، پیشنهاداتی را به منظور ارائه خدمات با کیفیت و بهتر به مردم عزیز ارائه کرد.

در روز سه شنبه ۲۲ اسفند نیز لقمان کیاپاشا بازرس کل امور ورزش و جوانان و میراث فرهنگی سازمان بازرسی کل کشور و هیئت همراه با حضور در شرکت توسعه اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان در جریان اقدامات و عملکرد این شرکت قرار گرفت.

کیاپاشا با حضور میدانی، وضعیت پروژه‌های در حال ساخت و نیمه تمام شرکت توسعه در مورد نحوه مزایده‌ها و انعقاد قراردادها را مورد بررسی قرار داد و بر رعایت تشریفات قانونی و ضوابط تاکید کرد.

در ادامه این بازدیدها در روز سه‌شنبه، ۲۲ اسفند، بازرس کل امور وزارت کشور و شهرداری‌ها از سازمان آتش نشانی تهران بازدید کرد و در جریان برنامه‌ها و اقدامات این سازمان در چهارشنبه پایان سال قرار گرفت.

محمودرضا مهرورز در این بازدید که با هدف بررسی عملکرد و اقدامات سازمان آتش‌نشانی در ایام منتهی به سال به ویژه چهارشنبه آخر سال موسوم به چهارشنبه‌سوری صورت گرفت ضمن عرض خدا قوت به همکاران آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در جریان نحوه فعالیت‌ها و برنامه‌های پیشگیرانه این دستگاه قرار گرفت.

بازرس کل امور آموزشی و پژوهشی نیز از پژوهشکده معتمد و مرکز درمانی ابن سینا بازدید و در جریان نحوه خدمت‌رسانی قرار گرفت.

در روز چهارشنبه، ۲۳ اسفند، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور سرزده به اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران رفت و پس از بازدید بر تسریع در رسیدگی به پرونده مودیان تاکید کرد.

ستار شیرعالی در جریان این بازدید، با حضور در بخش‌ها و قسمت‌های مختلف به صورت چهره به چهره و مستقیم با مراجعین گفت‌وگو کرد و نحوه خدمت‌رسانی و پاسخگویی کارکنان اداره کل امور مالیاتی را مورد بررسی قرار داد.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور به همراه بازرس کل صمت نیز در همان روز با حضور در شهرک صنعتی چرم شهر و سالاریه دستور پیگیری جهت حل مشکلات و دغدغه‌های مطرح شده کارگران را صادر کردند

اسدیان به بازرس کل استان تهران و بازرس کل امور جهاد کشاورزی مأموریت داد که رصد و بررسی اجرای تکالیف قانونی مربوط به محیط زیست و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط را در دستور کار قرار دهند.

در همان روز چهارشنبه بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور از بیمارستان لقمان بازدید کرد و روند خدمت‌رسانی به مراجعان را مورد بررسی قرار داد.

سعید نوربخش بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور ضمن بازدید از بیمارستان لقمان روند خدمت‌رسانی به مراجعان را مورد بررسی قرار داد و در ادامه ضمن حضور در بخش اورژانس این بیمارستان به گفت‌وگو با بیماران و کادر درمان پرداخت.

بازدید سرزده بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی از تعدادی از شعب بانک‌ها و بررسی نحوه خدمات‌رسانی کارکنان نظام بانکی به مشتریان یکی دیگر از برنامه‌های بازدیدهای سرزده سازمان بازرسی در روز چهارشنبه، ۲۳ اسفند، بود.

در این بازدید جعفر حسینی نحوه خدمات‌رسانی کارکنان نظام بانکی به مشتریان را مورد بررسی قرار داد و ضمن گفتگو با رؤسای شعب با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و تجربیات سال‌های گذشته تأکید کرد که دستگاه‌های خودپرداز با تأمین نقدینگی لازم جوابگوی نیاز مشتریان به پول نقد در پایان سال باشند.

در روز شنبه، ۲۶ اسفند، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به همراه بازرس کل امور وزارت کشور و شهرداری‌ها و بازرس کل استان تهران سرزده از میدان مرکزی میوه‌وتره‌بار بازدید کردند.

در این بازدید که بیش از سه ساعت به طول انجامید از تأسیسات میدان مرکزی میوه و تره بار نیز و سردخانه مربوط به میوه‌های ستاد تنظیم بازار بازدید شد.

در روز شنبه ۲۶ اسفند، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور به همراه بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مرکز پاسخگویی و میز ارتباطات مردمی صندوق بازنشستگی کشوری بازدید کرد.

احمد اسدیان ضمن گفت‌وگو با مراجعان به مشکلات آنان رسیدگی و دستورات پیگیری لازم را صادر کرد.

بیمه‌های درمان تکمیلی بازنشستگان یکی از گلایه‌های مطرح شده در گفتگو با معاون سازمان بازرسی کل کشور بود که مقرر شد فرآیند برگزاری مناقصه بیمه‌های درمان تکمیلی در صندوق بازنشستگان کشوری مورد بازبینی مجدد قرار گیرد و در این خصوص اقدام اصلاحی از جمله اصلاح شرایط مناقصه بیمه‌های درمان بازنشستگان با توجه به مجوز بیمه مرکزی در دستور کار باشد.

سعید نوربخش، بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی همچنین از داروخانه مرکزی هلال احمر و سازمان اورژانس کشور بازدید کرد و دستورات پیگیری لازم را صادر نمود.

بازرس کل امور نیرو و ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور و هیأت همراه هم ۲۷ اسفند ماه از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به صورت سرزده بازدید کردند.

محمدحسن امیری و هیئت همراه در این بازدید که به صورت سرزده انجام شد، ضمن برگزاری جلسه با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت توزیع برق تهران بزرگ، از نزدیک در جریان روند کار سامانه‌های مدیریت شبکه و سیستم‌های پایش برخط شبکه، سامانه‌های مدیریت حوادث، مدیریت طرح‌ها و پروژه‌ها و … قرار گرفتند.

مجتبی جامعی، سرپرست بازرسی امور نظامی، امنیتی و نهادهای انقلاب اسلامی سازمان بازرسی هم ۲۸ اسفند ماه به همراه هیئتی از معاونت عملیات پلیس راهور ناجا بازدید کرد.

وی ضمن حضور در بخش‌های مختلف این معاونت، مشکلات موجود را مورد بررسی قرار داد.

جامعی همچنین به همراه هیأتی از بیمارستان ساسان بازدید کرد.

وی ضمن حضور در بخش‌های مختلف این بیمارستان در گفت‌وگو با کادر درمان و جانبازان و خانواده آنان، مشکلات موجود را مورد بررسی قرار داد.

بازرس کل امور ورزش و جوانان و میراث فرهنگی سازمان بازرسی کل و هیئت همراه هم ۲۸ اسفند ماه با حضور در نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، در جریان آخرین وضعیت اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه‌های عضو این ستاد قرار گرفت.

در آخرین برنامه نیز بازرس کل امور راه و شهرسازی سازمان بازرسی به همراه هیئت همراه و مدیران ارشد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از پایانه جنوب و مرکز مدیریت راه‌های کشور بازدید کرد.

در جریان بازدید از پایانه جنوب، وضعیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات به مسافران و نحوه صدور بلیت و پیش فروش آن بررسی شد.

بازرس کل راه و شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور همچنین در گفت‌وگو با برخی از مسافرین در جریان کم و کیف نحوه تهیه بلیت قرار گرفت.

مهدی خنجری در پی گلایه برخی از مسافران در مورد کمبود بلیت در مسیر تهران به اهواز، موضوع را مورد بررسی قرار داد و از طریق ناوگان فوق العاده مشکل رفع شد.