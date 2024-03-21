به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع)، رسول اولیازاده دبیر سیزدهمین جشنواره بین‌المللی عکس رضوی درباره کارگاه‌های آموزشی عکس این رویداد توضیح داد: در فراخوان این دوره از جشنواره عکس رضوی اعلام کرده بودیم که چهار کارگاه آموزشی برای عکاسان برگزار می‌شود، این برنامه هم در راستای تحقق هدف آموزش محوری و انتقال تجربه به عکاسان برگزار شد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌گرفته کارگاه آموزشی عکاسی در تهران و حرم حضرت عبدالعظیم و امامزاده حمزه این شهر طی ۲ روز کاری برگزار شد. در این کارگاه هم عکاسان مبتدی و هم عکاسان حرفه‌ای و باتجربه و نیز استادان این هنر حضور داشتند. در کارگاه ۲ روزه حرم عبدالعظیم تهران این توفیق حاصل شد که بتوانیم برای کشف استعدادهای جوان این حوزه گامی برداریم.

وی افزود: حضور استادان و عکاسان حرفه‌ای در کنار عکاسان جوان و مبتدی به این منظور است که در عین حالی که از عکس‌های برجسته و حرفه‌ای برخوردار هستیم، بتوانیم در کشف استعدادهای جوان و پرورش این استعدادهای جوان همت داشته و کمک کنیم که این مهم از رویدادهای اصلی در جشنواره امسال باشد.

دبیر سیزدهمین جشنواره بین‌المللی عکس رضوی با اشاره به برگزاری دومین کارگاه آموزشی عکاسان در شهر قم نیز گفت: این کارگاه نیز طی ۲ روز در حرم مطهر حضرت معصومه (س) اجرا شد. البته علاوه بر حضور متقاضیانی که از طریق سایت برای این کارگاه اعلام آمادگی کرده بودند، تعداد زیادی از عکاسان انجمن عکاسان قم نیز برای حضور در این کارگاه، دعوت شدند. برای شرکت‌کنندگان در این دوره از کارگاه‌های آموزشی عکاسی نیز علاوه بر موضوع آموزش موضوع نقد و بررسی آثار نیز انجام شد.

وی اظهار کرد: با برگزاری این کارگاه عکاسی، از حرم حضرت معصومه (س)، امامزادگان و بقاع متبرکه موجود در قم، بازار سنتی اطراف حرم و اماکن تاریخی و مذهبی این شهر عکاسی در خور شانی انجام گرفته و خروجی مناسبی از این کارگاه حاصل شده است.

دبیر سیزدهمین جشنواره بین‌المللی عکس رضوی یادآور شد: برای حضور عکاسان علاقمند به این رویداد از استان‌های همجوار قم نیز هماهنگی لازم صورت گرفت که بر این مبنا حدود ۱۱ نفر از عکاسان پس از بررسی رزومه کاری‌شان، پذیرفته شدند.

به گفته وی، در پایان این کارگاه به عکاسان شرکت‌کننده گواهی حضور اعطا شده است.