گسترش مخاطبان تئاتر با اجرای آثار جشنواره رضوی در شهرهای مختلف

به گزارش خبرنگار مهر، نجمه محرابی که در دومین جشنواره ملی تئاتر خیابانی رضوی موفق به کسب رتبه برتر بخش بازیگری زن شده بود، یادآور شد: نمایشی که در آن موفق به کسب این رتبه شدم «هشتخان» به کارگردانی آدینه رحیمنژاد بود و قصه واقعی زوجی از غرب کشور را روایت میکرد که به واسطه عنایت امام رضا (ع) صاحب فرزندی میشوند و نذر میکنند هر ساله به زیارت ایشان مشرف شوند. ادای این نذر ادامه داشت تا اینکه فرزند به سربازی میرود و با آغاز جنگ تحمیلی به شهادت میرسد. پیکر این شهید اشتباهاً به مشهد میرود که داستان واقعی از زندگی شهید غلامرضا مردانی از خطه غرب کرمانشاه است.
این هنرمند عرصه تئاتر خیابانی با بیان اینکه سال گذشته اولین تجربه حضورش در این جشنواره رقم خورد، گفت: تجربه خوبی در این جشنواره داشتم و جیرفت میزبانی را بر عهده داشت که خوب میزبانی کرد.
محرابی بر ارتباط موضوعی آثار رسیده به این بخش جشنواره با حوزه سیره رضوی صحه گذاشت و بر اهمیت ارتباط محتوایی نمایشنامه ها با اهداف جشنواره نیز تاکید کرد.
وی کیفیت آثار را در بخش خیابانی خوب ارزیابی کرد و گفت: نمایشنامهها و آثار موضوعمحور مذهبی همواره از حساسیت خاصی برای اجرا برخوردار است که باید مورد توجه هنرمندان این حوزه باشد.
وی با بیان اینکه چنین جشنوارههای تخصصی و موضوعمحور خواهناخواه دارای محدودیتهایی است، متذکر شد: همین محدودیتها گاهی به نوبه خود یک نوع افتخار برای هنرمندان این عرصه محسوب میشود.
محرابی معتقد است با وجود و استمرار چنین جشنوارههایی بیش از پیش میتوان شاهد گسترش تولیدات هنری عرصه فرهنگ و سیره رضوی بود.
وی یادآور شد: نوع ارتباط خاصی که تماشاگران با این جنس کارها برقرار میکنند نشات گرفته از عنایت امام رضا (ع) است که در این نوع کارها اثرگذار است.
وی درباره حذف بخش رقابتی سومین جشنواره ملی تئاتر خیابانی رضوی گفت: اینکه هر گروه نمایشی در شهر خودش به اجرا برود کار بسیار خوبی است که تماشاگران خود را گسترش خواهد داد.
آیین اختتامیه سومین جشنواره تئاتر خیابانی رضوی اردیبهشت سال آینده همزمان با ایام میلاد با سعادت حضرت رضا (ع) با حضور هنرمندان این عرصه برگزار شد.
*یاسر ممی زاده
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