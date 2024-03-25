اوکراین مانند افغانستان تبدیل به شکست سیاست خارجی آمریکا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در یادداشتی نوشته است که اوکراین بدون کمک ایالات متحده نمی‌تواند جلوی پیشروی نیروهای روسیه را بگیرد.

واشنگتن پست علام کرد که کی یف بدون کمک ایالات متحده نمی‌تواند مانع پیشروی نیروهای روسیه شود و اوکراین تبدیل به همان شکست سیاست خارجی در خروج ناموفق نیروها از افغانستان در سال ۲۰۲۱ خواهد شد.

براساس این گزارش، اوکراین بدون کمک آمریکا خیلی زود شکست سنگین خواهد خورد.

روز گذشته نیز وزارت دفاع روسیه در گزارش روزانه خود درباره جنگ اوکراین اعلام کرد: در محور دونتسک و در نتیجه عملیات موفقیت‌آمیز یگان‌های ارتش روسیه، شهرک «کراسنویه» در جمهوری خلق دونتسک آزاد شد و وضعیت تاکتیکی نیروهای ما در خط مقدم بهبود یافت و چهار ضد حمله دشمن در آن محور دفع شد.

سخنگوی وزارت دفاع روسیه در ادامه این گزارش افزود: در دو محور «دونستک» و «کوبیانسک» به ترتیب ۲۶۵ و ۲۰ نظامی اوکراین از پا درآمدند. در محور «آودیوکا» نیز نیروهای ارتش روسیه با ۱۲ ضدحمله نیروهای دشمن مقابله و حدود ۳۵۰ نفر آنها را کشتند. اوکراین در محور خرسون هم حدود ۴۰ نظامی خود را از دست داد.

وی افزود: دو پرتابگر سامانه موشکی ضدهوایی اس -۳۰۰، یک ایستگاه راداری بی -۱۸ و یک رادار نظارتی و روشنایی نیروهای اوکراین در محورهای مختلف منهدم شد و همچنین یک نقطه استقرار موقت مزدوران خارجی و نیروها و تجهیزات نظامی اوکراین در ۱۴۹ منطقه آسیب دید.

بر اساس گزارش وزارت دفاع روسیه، در ۲۴ ساعت گذشته همچنین ۱۷۱ پهپاد، ۲۹ گلوله راکت اندازهای HIMARS ساخت آمریکا و Vampire ساخت چک در محورهای مختلف جنگ منهدم شد.